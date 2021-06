Revolta la Dinamo! Jucatorii nu au fost platiti! Ce promisiune a incalcat DDB

Dinamovistii sunt plecati in cantonament, in Turcia

Chiar daca au reusit in ultimul moment sa plece in pre-sezon, dupa ce un om de afaceri le-a platit cantonamentul, jucatorii de la Dinamo sunt foare aproape de a intra in greva. Conform Prosport, DDB le-a promis achitarea unui salariu restant, dar acest lucru nu s-a intamplat.

Urmatorul pas ar fi depunerea memoriilor pentru a deveni liberi de contract, ceea ce ar crea mari probleme echipei din Stefan cel Mare, pentru ca Dinamo are interdectie de la FIFA de a face transferuri.

