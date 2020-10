Revenirea fanilor pe stadion, BLOCATA din cauza numarului URIAS de cazuri zilnice! Mesajul de ULTIMA ORA al ministrului Ionut Stroe

Ministerul Tineretului si Sportului planuia sa le permita fanilor sa revina pe stadion in aceasta toamna.

In ultimele zile, insa, numarul de cazuri noi de Covid-19 inregistrate zilnic a fost urias, motiv pentru care planurile MTS au fost date peste cap.

Ministrul Ionut Stroe a declarat ca va continua sa faca demersurile necesare pentru a obtine aprobarea DSP in vederea revenirii suporterilor pe stadion. Acest lucru va depinde, insa, de ceea ce vor spune specialistii.

"Avem nevoie de acordul specialistilor in medicina. Avem nevoie de acordul DSP. Totul depinde de cresterea numarului de infectari. A fost o explozie in ultimul timp.





As vrea sa deschidem stadioanele cu meciurile nationalei. Acesta era planul, care se poate modifica si in rau, dar si in bine.





Responsabilitatea o poarta organizatroul meciului, dar trebuie sa fim si noi constienti, spectatorii, de periculozitatea la care ne expunem. Eu refuz sa iau in considerare faptul ca spectatorii sa nu fie prezenti pe stadioane in acest an", a declarat Ionut Stroe, potrivit AntenaSport.