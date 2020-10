Bogdan Mara se intoarce in fotbalul romanesc! Vine sa 'salveze' o echipa din subsolul clasamentului din Liga 1

Bogdan Mara nu a putut sa stea foarte mult departe de fotbal dupa despartirea de campioana CFR Cluj.

Fostul oficial al campioanei s-a alaturat proiectului de la Astra Giurgiu, unde va ocupa functia de director sportiv.

Dupa un inceput dezastruos de campionat in care a acumulat un singur punct in sase partide, oficialii giurgiuveni incearca sa redreseze situatia, aducand intariri in toate compartimentele.

Dupa ce au anuntat sosirea lui Mattia Montini, fostul atacant al lui Dinamo, Astra Giurgiu a facut un 'transfer' important si in latura administrativa a clubului prin aducerea lui Bogdan Mara in functia de director sportiv, functie pe care fostul atacant a ocupat-o si la CFR Cluj unde a reusit sa devina campion al Romaniei si sa aiba un parcurs foarte bun in Europa League, anunta Digi Sport.

Mai mult decat atat, Astra este foarte aproape de a transfera un nou jucator. Este vorba despre mijlocasul croat de 26 de ani Dario Canadjija de la HNK Gorica ocupanta pozitiei secunde din prima liga croata. Potrivit Transfermarkt, formatia lui Ioan Niculae l-ar fi acontat deja pe Canadjija in schimbul caruia ar fi achitat suma de 400.000 euro.