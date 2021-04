Revenire de senzatie in fotbalul romanesc! Iuliu Muresan a dezvaluit ca este aproape sa se intoarca in Liga 1 si a avut discutii cu mai mult

Iuliu Muresan a fost un om determinant in succesul inregistrat de CFR Cluj in perioada 2008-2012.

In aceasta perioada, echipa clujeana a castigat 3 titluri de campioana in Liga 1 si a participat de 3 ori in Champions League, reusind victorii de rasunet, printre altele, in deplasare cu Roma si Manchester United.

Ajuns la 67 de ani, Muresan a activat ultima data la Hermannstadt in perioada aprilie 2019-iunie 2020. Acum, a dezvaluit ca este pregatit sa se intoarca in fotbal si chiar ca a avut discutii avansate cu cateva cluburi din Liga 1.

"N-am de gand sa ma retrag! Am luat o pauza, dar fizic si psihic ma simt in stare sa revin in fotbalul romanesc, din toate punctele de vedere. Am avut ceva discutii in ultima perioada, au fost echipe din Liga 1, dar nu s-au concretizat.

Desi Liga 2 a devenit chiar mai atractiva decat prima liga, n-am avut vreo oferta de acolo si nici nu vreau sa ma gandesc la asa ceva, ca sa fiu sincer", a spus Iuliu Muresan pentru ProSport.