Revenire BOMBA la o echipa din playoff! Finantatorul ANUNTA: "Il astept sa vina! Garantez ca la anul iau bani multi pe el si va pleca pe un salariu mare"

Valeriu Iftime anunta o posibila revenire a unui jucator la Botosani, pe care este gata sa incaseze bani multi sezonul viitor.

Valeriu Iftime l-a invitat pe Diego Fabbrini sa revina la Botosani. Mijlocasul italian este in prezent legitimat la Dinamo, insa patronul de la Botosani anunta ca fotbalistul se afla in conflict cu clubul din Stefan cel Mare si va pleca de acolo.

Fabrinni a mai evoluat la Botosani in sezonul 2018 - 2019, inainte sa se transfere la CSKA Sofia, in Bulgaria.

5 goluri si 5 pase decisive a reusit in 32 de partide pentru moldoveni.

"Fabbrini nu poate ramane acolo. Deja este intr-un conflict. I-am spus din totdeauna, el este intr-un conflict, nu din cauza jocului, ci din cauza salariului. Daca nu-si regleaza salariul la nivelul grupului va avea tot timpul o problema de acomodare mentala a colegilor cu el.

Eu il primesc si il aduc inapoi, sta un an la mine si poate pleca pe bani multi afara. Ghinionul lui este ca a fost in Bulgaria, unde echipa respectiva nu avea sanse serioase de a face performanta, iar la Dinamo, din nefericire, a ajuns in situatia asta.

Il astept la Botosani oricand si va garantez ca la anul iau bani pe el si pleaca pe un salariu mai mare de la noi", a spus Valeriu Iftime pentru Digi Sport.

Valeriu Iftime: "S-a vazut ca Dinamo a avut de pierdut din cauza salariului pe care il are Fabbrini"

Patronul Botosaniului spune ca este inacceptabil ca un club din Romania sa ii ofere lui Fabbrini un salariu de 15.000 de euro:

"Nimeni in Romania nu-i poate da 16.000 de euro asa cum vrea el. N-ai cum!

Avem niste reguli la salarii. Cat de mult poate castiga unul sau cat de putin, in asa fel incat grupul sa fie echilibrat la nivel de salarii si mental.

Am vorbit de atunci, cine ii da 15.000 de euro in Romania lui Fabbrini greseste enorm. Nu ca n-ar merita fotbalistul. Grupul pierde, si se vede ca s-a pierdut. Si pierde jucatorul pe termen lung", a mai spus Iftime.

Fabbrini a mai evoluat in cariera la echipe ca Empoli, Udinese, Watford, Birmingham sau Middlesbrough. Mijlocasul are si o aparitie in echipa nationala a Italiei.