Replica lui Istvan Kovacs după ce a fost etichetat ca fiind arogant în Liga 1: „Se întâmplă pe teren și suntem bărbați!” De la ce a pornit totul 

„Centralul” are la activ meciuri importante din Champions League și Europa League pe care le-a condus de la centru, însă în Liga 1 reputația sa nu este la fel de bună, fiind numit ca fiind arogant, după câteva episoade în care au fost implicați fotbaliștii.

Cel mai recent 'conflict' a fost cu Cristi Săpunaru, la meciul cu FCSB din etapa cu numărul 20. Fundașul Rapidului, salvat atunci de la o eliminare, a avut cuvinte dure la adresa lui Kovacs la finalul meciului, însă 'centralul' s-a apărat, dezvăluind că a fost amenințat de jucătorul Rapidului și are înregistrări în acest sens.

Istvan Kovacs: „De aceea înregistrez meciurile!”



Istvan Kovacs a vorbit despre eticheta care i-a fost pusă, punctând că nu se identifică ca fiind arogant. Totodată, arbitrul UEFA a dezvăluit că totul a plecat de la un meci din 2011, când a avut loc un incident cu Vlad Munteanu, fost jucător de la Dinamo, în care el a picat 'țap ispășitor'.

„Aceste lucruri m-au deranjat, pentru că eu nu sunt tipul cum am fost descris. Într-adevăr, pe terenul de joc se întâmplă discuţii scurte care poate îi deranjează pe unii dintre jucători, cum şi pe mine deranjează cum mi se adresează, dar acele lucruri se întâmplă pe terenul de joc şi suntem bărbaţi. Eu le consider şi le iau ca atare, dar acest subiect de arbitru arogant a pornit de mai multă vreme.

A pornit din 2011 când s-a spus despre mine că am folosit cuvinte urâte la adresa lui Vlad Munteanu, fost jucător de la Dinamo. Am fost confundat cu arbitrul, nici nu mai contează cine a fost, dar eu am avut o discuţie şi cu Vlad Munteanu şi cu cei din perioada respectivă şi nimeni nu a ieşit să spună adevărul, iar de aici aici s-a pornit imaginea care nu este în concordanţă cu adevărul.

S-a întâmplat o singură dată, când am folosit expresii nepotrivite şi mi-am cerut scuze, dar în rest, nu. (cu Florinel Coman, atunci? ) Da, şi subiectul pentru mine este încheiat, dar tocmai din acest motiv înregistrez toate meciurile, cum se procedează şi la UEFA. Când cineva o să mă acuze de ceva ce nu am făcut, o sa vă dau dumneavoastră, presei, să se vadă cine spune adevărul şi cine nu”, a declarat Istvan Kovacs pentru Telekom Sport.