"M-am trezit cu mașina spartă!" Dezvăluirea lui Istvan Kovacs

Cotat drept unul dintre cei mai valoroși cavaleri ai fluierului din România, Istvan Kovacs s-a consacrat și pe plan internațional. Săptămâna trecută a condus un meci spectaculos din Europa League, Barcelona - Napoli 1-1, transmis de Pro X și VOYO, iar albumul carierei sale pare a avea încă multe pagini necompletate.

Centralul din Carei s-a lovit în carieră și de multe întâmplări la care nu se aștepta, mai ales după ce a arbitrat în România. Dacă săptămâna trecută antrenorul lui Napoli, Luciano Spaletti, l-a criticat la conferința de presă pentru penalty-ul acordat catalanilor, în România supărarea fanilor se reflectă într-un mod rușinos.

Istvan Kovacs: "Sunt lucruri pe care nu le poți controla"

Istvan Kovacs a povestit că suporterii unor formații s-au răzbunat într-un mod scandalos.

”S-a întâmplat să mă trezesc cu maşina spartă şi cu maşina zgâriată, sunt lucruri pe care nu le poţi controla. Peste erori se trece foarte greu. Asta diferă de la personă la persoană. Sunt cazuri în care unii reuşesc să treacă peste şi continuă să aibă o carieră frumoasă, şi alţii care sunt retrogradaţi şi se lasă de arbitraj.

Încerc să invăţ din greşeli, să nu pun mare accent, să caut care a fost motivul pentru care am comis acea greşeală şi pe viitor să evit o poziţionare greşita. Sau, dacă vorbim de decizii subiective, acolo e percepţia arbitrului la momentul respectiv, acolo este greu de schimbat ceva, dar dacă am luat o decizie pentru că nu am avut cea mai buna poziţie, da, atunci îmi reproşez", a declarat centralul din Carei, potrivit telekomsport.ro.

Spalletti a contestat decizia lui Istvan Kovacs din Barcelona - Napoli

Istvan Kovacs a ieșit în evidență în minutul 56 al partidei Barcelona - Napoli 1-1, când a acordat penalty pentru Barcelona. Adama Traore a centrat din flancul drept, iar Juan Jesus a șters mingea cu vârful degetelor, motiv pentru care arbitrul român a mers la monitorul VAR pentru a revedea momentul. După câteva reluări văzute, centralul din Carei a dictat penalty pentru Barcelona, iar Ferran Torres a transformat lovitura de la 11 metri, stabilind scorul final al partidei, 1-1 contra lui Napoli.

Luciano Spalletti, antrenorul lui Napoli, consideră că rezultatul a fost echitabil, însă nu este de acord cu decizia luată de Istvan Kovacs pentru faza din minutul 56. "Barcelona a meritat un egal pentru că a avut mai multe ocazii decât noi, dar acel penalty a fost inexistent. A atins mingea cu vârful degetelor, nici măcar nu a schimbat traiectoria balonului, iar poziția mâinii a fost naturală.

Dacă și-ar fi dus-o la spate, i-ar fi limitat mișcarea. Rezultatul este corect, dar, repet, acela nu este penalty", a spus Spalletti, la Sky Sport, citat de Gazzetta dello Sport. Returul dintre Napoli și Barcelona se va disputa pe Stadio Diego Armando Maradona, joi, 24 februarie, de la ora 22:00, ÎN DIRECT pe Pro X și VOYO. Câștigătoarea se va califica în optimile de finală ale Europa League.