Replica lui Iordănescu după criticile primite: „Când vrei să găsești ceva negativ cuiva, îi reproșezi și cum strănută”

Singurul gol al meciului a fost înscris de Constantin Budescu, din penalty, la ultima fază a meciului, după un henț al lui Iacob în careu. Chindia a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 8, după eliminarea lui Kocic, însă acest lucru nu s-a simțit și pe tabelă.

Jocul echipei lui Iordănescu a fost criticat de Vasile Miriuță, care a afirmat că FCSB arătat mai bine atunci când era pregătită de Dinu Todoran, punctând că prestația roș-albaștrilor în campionat este una slabă.

Replica lui Edward Iordănescu

Antrenorul a fost taxat inițial de managerul general al FCSB-ului, Mihai Stoica, cel care a ținut să reamintească de momentul în care echipa lui Miriuță a fost eliminată de Unirea Dej, 3-1 la general, în semifinala barajului pentru accederea în Liga 2.

Iordănescu a venit și el cu o replică pentru Vasile Miriuță, explicând și motivul pentru care folosește notițe pe care le arată membrilor din staff-ul său, după ce tehnicianul a ținut să puncteze și faptul că în meciul cu Dinamo, câștigat cu 6-0, avea hârtii notițe, în ciuda faptului că echipa sa conducea cu 4-0.

„Nu pot și nu vreau să comentez așa ceva! Am spus că nu vreau să comentez tot ce apare în spațiul public. O să iau poziții atunci când consider că este în slujba sau sprijinul echipei mele. În plus, eu nu vorbesc despre colegii mei și despre munca lor. Nu îmi permit și nu cred că este fair-play. Îl respect pe Vasile și îi urez baftă.

Referitor la notițele mele, ele există la fiecare joc. La meciul cu Dinamo urma să facem schimbări și le-am arătat colaboratorilor mei ce modificări de jucători și de pozții în teren vom face. Am făcut asta pentru a avea timp să reconfigureze fazele fixe, ca să câștigăm timp. La Cluj, pe ploaie torențială, era mai greu să mă ”joc” cu hârtia și pixul, dar asta e. Nu cred că trebuie să mă justific în fața nimănui. Când vrei să găsești ceva negativ cuiva, îi reproșezi și felul în care strănută”, a declarat Edward Iordănescu pentru ProSport.