FCSB s-a impus la Cluj-Napoca prin golul înscris de francezul Malcom Edjouma (minutul 88), din pasa lui Octavian Popescu.

Meciul din Gruia a fost unul al portarilor, ambii goalkeeperi având intervenţii remarcabile. Ştefan Târnovanu, portarul oaspeţilor, s-a opus şuturilor trimise de Ermal Krasniqi (minutele 12, 30) şi Emmanuel Yeboah (minutele 80, 81).

De partea cealaltă, italianul Simone Scuffet a apărat mingile expediate de Andrei Cordea (minutele 15, 31) şi Octavian Popescu (minutul 51).

La finalul partidei, Dan Petrescu a declarat că vicecampioana României a marcat "un gol din nimic", iar replica lui Gigi Becali nu a întârziat să apară.

"Golul nu a venit din nimic, a venit din jocul nostru din primul minut. Dumnezeu face dreptate, nu mereu, dar o mai face. Nu ai văzut că nu s-a schimbat nimic. Nu aveai ce să schimbi. Dacă juca perfect echipa...când se joacă, nu se mai schimbă.

Bine, mă, cu Farul a fost jocul nostru. S-a întâmplat aia acolo...în primul rând a fost gol valabil, al treilea. Se întâmplă o dată la 20 de ani să dai două goluri în prelungiri", a spus Gigi Becali.

CFR - FCSB | Ce a declarat Dan Petrescu după partida din Gruia



"E clar că sunt supărat. O primă repriză în care FCSB a fost mai bună, a avut mai multe ocaziii. Noi am fost de nerecunoscut. La pauză am vorbit puțin și am arătat bine în repriza a doua. Nu țin minte vreo ocazie a lui FCSB, dar, dacă n-am băgat-o noi în poartă, au dat ei un gol din nimic, pur și simplu! Ăsta e fotbalul. Noi am avut cu Yeboah singur cu portarul, dacă îi dădea pasă lui Deac câștigam noi. Tot timpul cu FCSB sunt meciuri strânse.

Eu zic că FCSB a fost mai bună în prima repriză, iar noi în a doua. Un egal era corect. În primele meciuri din 2023 nu am luat gol, iar acum am luat în minutul 90. Acum suntem vulnerabili? Mergem înainte. Mai sunt 16 meciuri de jucat, suntem încă pe primul loc, dar sunt conștient că un 0-0 era mai bun inclusiv pentru moral", a spus Dan Petrescu.