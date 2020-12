Obiectiv clar pentru Rednic inainte de ultimul meci al anului! Viitorul vrea sa-i provoace a cincea infrangere consecutiva Mediasului

Gaz Metan Medias-Viitorul Constanta se va disputa sambata, de la ora 20:30, in etapa a 15-a din Liga 1.

Ambele echipe trec printr-o forma mai putin buna, dar noul antrenor al Viitorului, Mircea Rednic, a declarat ca este increzator in sansele echipei de a sparge gheata si a invinge Mediasul. Rednic a transmis ca echipa inca nu este omogena, dar vrea cu orice pret victoria deoarece obiectivul din acest sezon este clasarea pe un loc de playoff.

"Ultima impresie conteaza, dar va fi o deplasare dificila. E imbucurator ca am toti jucatorii la dispozitie, in afara lui Ciobanu am reusit sa-i recuperez pe toti. Sunt convins ca vom juca bine si vom lua toate cele trei puncte. Vrem sa ne indeplinim obiectivul, sa terminam in primele sase. O victorie ar fi importanta si pentru moralul jucatorilor deoarece vin Sarbatorile.

Ma astept ca in meciul acesta sa aiba mai multa determinare, mai multa dorinta, mai multa responsabilitate, sa evitam greselile pe care le-am facut in ultimele doua meciuri.

Echipa nu e omogena, dar n-are cum sa fie omogenitate, mi s-a cerut sa fac o evaluare a lotului. Am facut schimbari in primele doua meciuri, in primul am jucat cu Valentin Cojocaru, etapa trecuta cu Cabuz. Acum, pot sa zic, voi juca cu Tordai", a declarat Mircea Rednic la conferinta de presa de dinaintea partidei.

Medias are patru infrangeri consecutive, iar echipa lui Jorge Costa are probleme mari in defensiva. Mediesenii au primit cate trei goluri in ultimele patru partide, iar echipa are a doua cea mai slaba aparare dupa Poli Iasi.

Viitorul are nevoie de victorie pentru a ajunge pe loc de playoff, iar cu trei puncte ar urca pana pe locul sase, la un punct distanta de Chindia Targoviste.