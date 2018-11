Caz INCREDIBIL in Liga 1: Patronul clubului s-ar fi cuplat cu BARMANITA de la piscina. Seful echipei a facut accident si a declarat ca sotia, aflata acasa, era la VOLAN!

Situatie exploziva la Iasi!

Clubul aflat in zona retrogradarii se confrunta cu noi problemel. Ziarul Reporter IS scrie despre 'aventurile' celor 3 oameni care o conduc acum pe Poli. Cele mai mari probleme par sa le aiba patronul Horia Sabo si directorul sportiv Tibor Selymes. Daca despre Sabo ziarul scrie ca si-a parasit sotia pentru o barmanita de la piscina pe care o frecventa, Selymes e acuzat de fapte mult mai grave! Fostul international ar fi provocat un accident grav, fapta ascunsa cu ajutorul politiei, anunta Reporter IS. Selymes si-ar fi pus fosta sotie sa declare ca ea se afla la volan, desi femeia era acasa, mai dezvaluie ziarul!