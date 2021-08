Reacție dură după CFR Cluj - FCSB: ”Un meci între seniori și juniori”

Din articol Răducan îl susține pe Edward Iordănescu

FCSB a fost umilită de CFR Cluj, în Ardeal.

CFR Cluj s-a jucat cu FCSB, în ”Gruia”, în chiar primul meci de după plecarea cu scandal a lui Marius Șumudică. Cammpioana României a înscris de patru ori în poarta rivalei, care nu a avut șut pe poartă până în minutul 88.

Narcis Răducan, fost director sportiv la FCSB, a analizat victoria viitoarei echipe a lui Dan Petrescu. Acesta crede că FCSB nu are o echipă care să poată câștiga campionatul.

”A părut un meci între seniori și juniori. Diferența a fost foarte mare. În prima repriză a fost un echilibru, dar cei de la CFR au jucat singuri după primul gol.

Lotul de la FCSB este configurat pentru a vinde jucători, nu pentru a câștiga titlul. CFR are o echipă cu care să câștige titlul, FCSB vrea să vândă. Trebuie intervenit la nivelul lotului de la FCSB, asta dacă se vrea titlul.

Talent există la FCSB, dar nu poți câștiga campionatul doar cu talent. Mai au de lucrat. A contat și terenul, cei de la CFR s-au adaptat foarte ușor”, a declarat Narcis Răducan, la DigiSport.

Răducan îl susține pe Edward Iordănescu

Imediat după ce a fost numit în funcția de principal la FCSB, Edward Iordănescu a atras toată atenția. În urmă cu două săptămâni. Narcis Răducan chiar spunea că are încredere că Edward Iordănescu îi va aduce titlul FCSB-ului:

"Nu se pune problema să merg la FCSB. Nu cred că e cazul acum, au director sportiv. Nici n-am discutat chestia asta. Edi mi-a cerut sfatul, eu l-am simțit că își dorește calea asta și i-am dat un sfat prietenesc, să protejeze munca sa prin contract.

Gigi Becali a simțit că e groasă acum, a simțit că are nevoie de ajutor de specialitate. E frumos că a trecut domnul Becali peste orgoliu. Eu am o presimțire că Edi va lua campionatul. Are o platformă de performanță acolo, se va descurca Edi. Suporterii vor fi și ei aproape de echipă, toată lumea din club îl va susține", a spus Narcis Răducan, la Digisport.