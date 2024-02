Reacția lui Valeriu Iftime, după ce FC Botoșani a ajuns din nou pe ultimul loc în Superligă

Moldovenii au ajuns la trei meciuri consecutive fără înfrângere în Superliga României, dar au revenit pe ultimul loc după ce au fost depășiți de Dinamo.

”Câinii” au câștigat ultimele două meciuri din campionat, cu Farul Constanța (2-0) și Oțelul Galați (3-1), și au ajuns la cinci puncte de următoarele două clasate, după 26 de etape.

Valeriu Iftime: ”Am încredere că Bogdan o reglează”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a reacționat după ce echipa sa a ajuns din nou pe ultimul loc și se arată încrezător că moldovenii pot evita retrogradarea și în acest sezon.

„Am jucat bine în prima, dar în repriza a doua am fost fricoși, ar fi fost puțin meritat să câștigăm, repriza a doua chiar penibili. N-ai voie acasă, dacă îi țineam sub control...

Prima repriză am jucat, am încredere că Bogdan o reglează până la final, Dinamo a bătut, pare bună, dar nu ne temem de Dinamo. Față de acum 7 etape, când eram goi, eram zero. Eu zic că o scoatem, mă țin, cheltuiesc. Dacă nu, aia e”, a spus Valeriu Iftime, pentru GSP.ro.

FC Botoșani a înregistrat prima victorie din acest sezon în ultima etapă din 2023, scor 2-0 cu Oțelul Galați. Din 26 de meciuri, moldovenii au câștigat doar trei, 11 s-au încheiat la egalitate și 12 au fost înfrângeri.

Echipa pregătită în prezent de Bogdan Andone a marcat de 27 de ori în acest sezon, dar are cea mai slabă apărare din campionat, cu 46 de goluri încasate.

Programul lui FC Botoșani până la finalul acestui sezon regulat:

FCSB - FC Botoșani

FC Botoșani - Sepsi OSK

Universitatea Cluj - FC Botoșani