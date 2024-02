Sepsi - Farul, de la 17:30

Farul este neînvinsă în precedentele patru deplasări din SuperLigă, interval în care a câştigat două partide (3-2 cu Poli Iaşi, cu 2-1 Universitatea Craiova) şi a terminat de două ori la egalitate (0-0 cu UTA, 1-1 cu FCSB). Şase victorii, patru remize şi două înfrângeri este palmaresul înregistrat de covăsneni pe teren propriu în ediţia curentă.

"Întâlnim o contracandidată la play-off. E un meci greu, după o deplasare lungă. Dar, o dată ce vrem să fim în play-off, va trebui să facem un meci bun și să câștigăm. Față de meciul trecut, cu Dinamo, va trebui să schimbăm tot, am făcut un meci slab. Eu zic că ne-a trezit la realitate această partidă. Sperăm să fim noi, să ne impunem și să punem în practică ce facem la antrenamente", a declarat fundașul Farului Mihai Popescu.

"Va fi o partidă dificilă, contra unui adversar care joacă un fotbal bun. Sepsi este o formație agresivă. Am avut mereu meciuri strânse cu ei. Sper să reușim să câștigăm însă cele trei puncte. Cred că am reușit să trecem peste eșecul cu Dinamo, sper că a fost un accident și că am învățat din această înfrângere. Trebuie să avem încredere mare și să ne revanșăm în această etapă", a adăugat Alexandru Buzbuchi, portarul echipei lui Gică Hagi.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 19 ori, de patru ori au câştigat covăsnenii, de opt ori s-au impus dobrogenii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate.

Întâia confruntate a avut loc pe 5 august 2017, Sepsi OSK - Viitorul 1-0, gol înscris de Attila Hadnagy, în minutul 90+2.

Două dintre cele șapte remize au înregistrat scor alb pe tabelă, ambele pe terenul grupării din Sf. Gheorghe (22 februarie 2019 şi 1 aprilie 2019).

Ultimul succes din contul ardelenilor în campionat: 12 decembrie 2021, Sepsi OSK - Farul 1-0.

Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 30 septembrie 2023, Farul - Sepsi OSK 2-1, marcatori Ionuţ Larie, Constantin Budescu, respectiv Marius Ştefănescu.