Cu o victorie, sibienii ar fi devansat-o, cel puțin temporar, în clasamentul Superligii, pe Universitatea Craiova. În consecință, FC Hermannstadt rămâne pe locul cinci, la un singur punct în spatele oltenilor, care încă nu au evoluat în a 17-a etapă.

Reacția lui Marius Măldărășanu după Hermannstadt - Poli Iași

După meci, Marius Măldrășanu a vorbit despre evoluția elevilor săi și a subliniat faptul că au fost multe ocazii de ambele părți. De asemenea, tehnicianul sibienilor a remarcat că FC Hermannstadt nu a evoluat atât de bine pe cât se aștepta.

"Un meci din punctul nostru de vedere nu foarte frumos, dar totodată cu foarte multe ocazii, mai ales în prima repriză. Am avut şi acel penalty pe final. Jocul nu a fost unul strălucit, se putea şi întoarce jocul împotriva noastră. A doua repriză ei au început-o mai bine, ca posesie.

Sub nicio formă nu i-am privit de sus, nu se pune problema! Am făcut analiza şi le-am arătat jucătorilor că sunt o echipă foarte bună cei de la Poli Iaşi. Îi felicit pentru parcursul lor ca nou promovată, dar puteam fi mai precişi în faţa porţii. Cred că am pierdut două puncte în ciuda jocului mai puţin bun.

Paraschiv e primul executant. Dacă era în teren, el bătea. Nu-i uşor să ratezi în minutul 94. Echipa putea avea 2 puncte în plus, dar asta este, mergem mai departe", a spus Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt - Poli Iași

În urma acestui rezultat de egalitate, Poli Iași se situează pe locul 11 cu 19 puncte. În consecință, echipa pregătită de Leo Grozavu a înregistrat până acum patru victorii, șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

De cealaltă parte, FC Hermannstadt se află pe a cincea poziție, cu 25 de puncte. Astfel, formația dirijată de Marius Măldărășanu a bifat cinci victorii, 10 remize și două eșecuri, după 17 meciuri desfășurate în sezonul regulat al Superligii.