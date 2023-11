Cele două echipe s-au întâlnit în a 17-a etapă din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul municipal din Sibiu. La capătul celor 90 de minute, FC Hermannstadt și Poli Iași au împărțit punctele.

Ce a avut de zis Leo Grozavu după FC Hermannstadt - Poli Iași

După meci, antrenorul ieșenilor a subliniat faptul că partida a fost echilibrată și că rezultatul de egalitate a fost echitabil. De asemenea, Leo Grozavu a remarcat că elevii săi au dus o luptă aprigă pe un teren greu.

"Un meci echilibrat. Prima repriză a aparţinut Sibiului, în a doua am avut câteva situaţii. Una peste alta, este un rezultat echitabil, un meci de luptă, pe un teren greu. Un stadion frumos. S-a mai întors norocul şi cu faţa spre noi. Am avut mai multe meciuri în startul campionatului în care am pierdut nemeritat.

Ţin băieţii în priză, nu sunt multe de spus. Jucătorii mă cunosc deja destul de bine. Important este ca la final să ne bucurăm. Rezultatul final ne dă bucurie tuturor. Urmează un program greu. Sigur, nu reuşim să câştigăm, dar esste important că nu pierdem. Trebuie să ţinem cont că la Sibiu se câştigă greu puncte", a spus Leo Grozavu după meci.

FC Hermannstadt - Poli Iași 0-0

În urma acestui rezultat de egalitate, Poli Iași se situează pe locul 11 cu 19 puncte. În consecință, echipa pregătită de Leo Grozavu a înregistrat până acum patru victorii, șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

De cealaltă parte, FC Hermannstadt se află pe a cincea poziție, cu 25 de puncte. Astfel, formația dirijată de Marius Măldărășanu a bifat cinci victorii, 10 remize și două eșecuri, după 17 meciuri desfășurate în sezonul regulat al Superligii.