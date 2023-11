Fostul acționar de la Dinamo punea suflet în tot ce făcea, iar din acest motiv i-a și interzis, în anumite momente, lui Cristi Pulhac posibilitatea unor transferuri în afara României. Fostul fundaș, ajuns la 39 de ani, a rememorat un episod care îl face și acum să zâmbească, Borcea spunând că nu îl va lăsa să plece și că vor reuși, amândoi, performanțe importante în ”Ștefan cel Mare”.

În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, Pulhac și-a amintit o discuție avută cu Cristi Borcea după un alt transfer ratat, când l-a ”legat” pe acesta de club și i-a transmis că împreună vor reuși să țină echipa la un nivel foarte bun.

Cristi Borcea l-a ”legat” pe Cristi Pulhac de Dinamo

Din dorința de a vedea Dinamo în grupele Ligii Campionilor, visul care nu s-a îndeplinit niciodată, Cristi Borcea voia să îl aibă lângă el și pe Cristi Pulhac. În cele din urmă, Pulhac a petrecut peste 10 ani la Dinamo, de care s-a ”rupt” în ianuarie 2013, când semna cu FK Qabala.

”De câte oferte am avut parte... poate uneori a fost vina lui, poate uneori a fost vina mea, altădată poate a fost vina altora, a impresarilor, nu știu. O vorbă pe care mi-a zis-o pe final... am avut o ofertă și nu mi-a dat drumul. ’Rămânem amândoi la Dinamo, ne ducem crucea! Rămâi cu mine aici, să o scoatem la capăt! Murim (n.r. – împreună)!’.

Nu am plecat atunci, am avut oferte din străinătate dar am rămas”, a spus Cristi Pulhac, aflat în platoul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Cristi Pulhac, parte din ultima generație a lui Dinamo care a luat titlul

Promovat la prima echipă a lui Dinamo de Cornel Dinu, Pulhac a evoluat în cariera sa și în străinătate, iar cu Dinamo are în palmares titulul din sezonul 2006-2007, două Cupe ale României și o Supercupă.

Pentru ”câini” are peste 200 de meciuri, dar a mai jucat și la Academica Clincnei sau Petrolul.

Pulhac a jucat pentru Hercules Alicante și a debutat pentru gruparea spaniolă chiar într-un meci cu Real Madrid, unde a avut multe dueluri cu staruri precum Karim Benzema sau Angel Di Maria. Alte exeperiențe în afara României au fost la FK Qabala (Azerbaijan) și Zawisza (Polonia).