Laszlo Dioszegi a justificat de ce Sepsi OSK nu a postat nimic de Ziua Națională a României + peripețiile de la Campionatul Mondial 

Laszlo Dioszegi a profitat că Superligă a avut pauză și s-a dus în Qatar, pentru a urmări meciurile de la Campionatul Mondial. Finanțatorul lui Sepsi OSK a avut noroc. S-au marcat 10 goluri la cele trei patide la care a asistat: Camerun - Serbia, 3-3, Brazilia - Elveția, 1-0 și Ecuador - Senegal, 1-2.

Laszlo Dioszegi, „avariat” de aerul condiționat de pe stadioanele din Qatar

Însă, pe lângă acest regal fotbalistic, Laszlo Dioszegi a avut și o nemulțire. Aceea că diferența dintre temperatura de afară și cea din stadion era mult prea mare. Din acest motiv, omul de afaceri a mărturisit că a răcit.

„Am răcit, fiindcă erau 35 de grade afară și brusc când am intrat pe stadion aerul condiționat era 20 de grade. Era prea mare nivelul de temperaturi. Am citit și că jumătate din echipa Braziliei este răcită. Nu e de mirare. Ei sunt fotbaliști, noi suntem trecuți de câțiva ani peste fotbaliști. Am fost la Camerun – Serbia, cred că cel mai frumos meci de la Campionatul Mondial, am fost la Brazilia – Elveția și am fost la Ecuador cu Senegal”, a povestit Laszlo Dioszegi la Prima Sport.

Sepsi OSK, niciun mesaj de Ziua Națională a României

Sepsi OSK a fost singurul club din Superligă care nu a afișat un mesaj pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Doar că Laszlo Dioszegi a specificat că gruparea din Sfântu Gheorghe nu a făcut acest lucru nici la Ziua Națională a Ungariei, Sepsi OSK preferând să se axeze doar pe fotbal.

„Nu știu, eu nu mă bag la chestii din astea. Nici la Ziua Națională a Ungariei nu s-a afișat nimic. Eu așa consider că trebuie să rămânem la fotbal și de chestiile astea altcineva trebuie să se ocupe. Nici nu știu ce a fost la club. Eu am fost în Qatar”, a spus Laszlo Dioszegi.