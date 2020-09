Reactia lui Laszlo Balint dupa ce a obtinut prima victorie in Liga 1 cu UTA: "Pana la urma, scopul scuza mijloacele"

UTA reusit sa castige in fata lui Dinamo cu 1-0, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1!

Laszlo Balint antrenorul aradenilor, a declarat ca fotbalistii lui nu au jucat teatru, ci au avut probleme medicale, deoarece unii dintre ei veneau dupa o perioada mai lunga de timp in care nu au jucat. De asemenea, el este multumit dupa aceasta victorie si a spus ca meritul este in totalitate al jucatorilor.

"Din pacate ne confruntam cu niste jucatori care vin dupa o perioada de inactivitate, de exemplu si Erico este de abia la al doilea meci in care joaca 90 de minute, Tomozei s-a confruntat cu niste probleme medicale la gamba, care ii provoaca tot timpul crampe la sfarsitul meciului, speram sa vina la un tonus fizic bun. Deci nu a fost vorba ca am premeditat ceva. Nu am jucat teatru, din pacate baietii astia s-au confruntat cu anumite probleme. Asa pare la prima vedere, pana la urma scopul scuza mijloacele, dar nu au fost lucruri simulate. Incercam sa tinem careul cat mai ferit de pericole.

Eu ma bucur foarte mult pentru moralul jucatorilor si pentru atmosfera noastra. Eu cred ca cel putin in ceea ce priveste jocul, ma rog scotand din peisaj ultima etapa cu Iasiul, in primele 3 etape poate meritam ceva mai multe puncte, dar lucrurile se echilibreaza intr-un final. Baietii merita aceasta victorie, au suferit, au muncit foarte mult. I-am vazut forte concentrati sa vina aici la Dinamo sa castigam si este exclusiv meritul lor", a declarat antrenorul aradenilor.