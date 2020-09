EXCLUSIV | Interviu BOMBA cu Cortacero, patronul care poate sa o duca in Champions League pe Dinamo: "Am auzit ca banii nostri vin din trafic de droguri!" Dezvaluiri tari in primul interviu dat in Romania

Dinamo a intrat in era transformarii totale odata cu preluarea de catre grupul spaniol reprezentat de Pablo Cortacero.

Matilda Popa



Dupa numirea lui Contra si transferurile mai multor fotbalisti, Dinamo da jos si placutele cu nume din birouri. Clubul va avea un nou director general si un nou director al Academiei. Ambii vin din Spania. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru PRO TV si www.sport.ro, Cortacero a dezvaluit care sunt estimarile in privinta datoriilor preluate de la Negoita, in ce stadiu e proiectul noului stadion, dar si cum planuieste sa asigure un viitor cu multe vise pentru alb-rosii.

Dinamo n-a terminat inca achizitiile. Inca 3 nume importante vor veni sub comanda lui Contra, anunta Cortacero in exclusivitate.

'Investitia' lui Negoita? 3 milioane datorii!

Domnule Cortacero, in ce stadiu e preluarea clubului de catre partea spaniola?

In acest moment suntem intr-un proces de due diligence, facem un audit intern al clubului pentru a afla exact ce datorii sunt. Se face o analiza in club cu avocatul, cu economistul, pentru a se sti exact care sunt datoriile rale ale clubului.

Nu cunosteati datoriile?

Stiam de aceste datorii, dar in final, cand se realizeaza tranzactia, trebuie sa stii tot, inclusiv de datoriile care nu sunt la suprafata, cele ascunse. Asteptam ca in 2-3 saptamani sa se termine procedura de due diligence, apoi va fi o infusie de capital si nu vor fi probleme.

La cat se ridica acum sumele pe care trebuie sa le platiti din urma?

Se face un audit intern pentru a vedea daca e adevarat ce se spune sau nu. Pana nu avem raspunsul, nu pot sa avansez o suma fara sa fiu sigur ca nu gresesc. Din cate ne dam seama acum, pentru acoperirea datoriilor ar fi nevoie de aproximativ 3 milioane de euro.

"Am auzit ca banii nostri vin din trafic de droguri..."

Sunteti la curent cu zvonurile din Romania? Prezenta dumneavoastra e invaluita in mister...

In fiecare zi apar in presa tot felul de lucruri. Nu prea citesc presa... Am auzit ca se spune ca banii vin din trafic de droguri sau ca in spatele acestei afaceri se afla Negoita. Toata ziua apare cate ceva in presa. Raman surprins, sincer va spun!

Ca tot vorbim de bani, cum aveti de gand sa procedati cu restantele? Au tot fost informatii ca salariile nu s-au platit, in ciuda promisiunilor.

In fiecare zi apare in presa ceva legat de salarii. Salariile se vor plati. Cele doua salarii restante lasate de fostul patron se vor achita chiar saptamana asta. Azi sau maine vor intra restantele, se vor plati. Pentru asta sunt eu aici, pentru a se face platile si se vor face. De asemenea, se vor plati si datorii catre fosti jucatori si antrenori.

E liniste la Dinamo?

Da, este! nu e situatia alarmanta despre care se vorbeste in presa!

Care e relatia dumneavoastra cu Cosmin Contra?

Contra stie totul, vorbesc zilnic cu el. Discut si cu el, si cu Rufo Collado, directorul sportiv. Lumea e linistita, jucatorii au fost anuntati ca in aceasta saptamana vor fi platiti.

Vor si actiunile detinute de fani!

Cum vi se pare echipa in acest moment?

Usor, usor echipa devine mai puternica. Cred ca ne lipsesc niste saptamani pentru ca echipa sa fie mai omogena. Cred ca echipa arata bine si ca vom fi competitivi, asta e cel mai important. Ceea ce este cel mai important este sa urcam in clasament. Trebuie sa terminam in primele 4 locuri pentru a juca in Europa sezonul urmator.

Cum decurge dialogul cu fanii din Program DDB?

Vreau sa le multumesc. Acest club este foarte mare datorita suporterilor pe care ii are. Sunt mandru sa vad acesti fani pe care ii are Dinamo. DDB a facut si face o treaba incredibila. Vom lucra impreuna, vom face lucruri impreuna. Vom face tot posibilul ca fanii nostri sa-si poata sustine echipa. Am vazut cum primesc autocarul echipei, jucatorii inainte de meciuri. Te fac sa fii mandru!

A existat vreo discutie in legatura cu pachetul de actiuni pe care il detin?

Vreau sa discutam cu asociatii nostri, fanii sunt asociatii nostri in club. Au 20% din club! Vrem sa facem o infuzie de capitam si vom vedea daca vom putea cumpara procentul lor din actiuni!

Sefi noi din Spania la Dinamo

Ati invatat imnul lui Dinamo sau alte cantece de-ale suporterilor?

Nu, dar am timp! (rade)

Poate inaintea derby-ului..

E posibil sa raman sa vad si derby-ul, da! Nu l-am vazut pe viu, dar stiu cat se vorbeste. Este un derby extrem de important pentru suporteri, pentru oras.

O alta problema in club este cea a directorului general.

Este aici! Va fi prezentat in aceasta saptamana. Odata cu sosirea noului director general se vor lua masuri. E adevarat ca in aceasta saptamana vor fi schimbari importante. Este la Bucuresti si noul director al Academiei. Am vizitat chiar si o locatie noua pentru Academia Dinamo. Vrem ca toate grupele sa fie in acelasi loc, nu in zone diferite. Pentru noi e foarte important sa fie toate in acelasi loc.

Stadionul SE FACE!

Reprezentantii dumneavoastra au avut discutii cu MAI in legatura cu noul stadion Dinamo. A mai existat vreun progres?

Din ce stiu, la inceputul anului viitor va iesi proiectul si va fi scos la licitatie. Trebuie sa ma vad cu Ministrul, poate reusesc zilele astea. Pentru noi este extraordinar de important sa avem un stadion nou. Pentru acest proiect este foarte important sa avem stadionul.

Luati in calcul pentru 2021 'Arcul de Triumf'?

Este o optiune, da. Imi place stadionul, este foarte frumos. Poate e un pic prea mic, dar in acest moment evaluam si asteptam sa vedem noul stadion pe care vom juca.

Pana la urma, ce ati preluat la Dinamo, domnule Cortacero?

Datorii, in acest moment sunt datorii! Abia acum intram in linie dreapta, avem o echipa aproape noua. Incercam sa recladim o structura care s-a pierdut. Trebuie sa stie si fanii. Noi practic am inceput de la 0. Am luat un club mare, dar practic s-a plecat de la 0. Vrem sa recuperam legendele, pe cei care au jucat la Dinamo. Dar lucrurile astea nu se fac de pe o zi pe alta! Ne-am aruncat intr-un proiect luat practic de la 0! Totul era foarte rau, cu foarte multe datorii.

Capel nu mai vine!

In presa au aparut nume importante din Spania care ar urma sa mai fie aduse la Dinamo. Capel (ex Sevilla, Sporting) si Aleix Garcia (ex City) sunt doua dintre ele.

Vor mai veni inca 3 jucatori. Capel nu va veni. S-a antrenat aici cateva saptamani, dar antrenorul si directorul sportiv n-au fost multumiti, au convenit sa nu-i ofere un contract. Nu-l vom lua. Garcia este o optiune, dar asteptam sa vedem daca vine el sau altcineva. Nu vom arunca banii pe fereastra, vrem sa facem treaba buna, sa incepem de jos si sa facem echipa buna.

Se poate conduce un club facand naveta intre Romania si Spania?

Probabil, anul viitor voi fi mai prezent aici. Am alte afaceri in Spania, dar si in alte tari. Pentru moment, nu pot sa raman aici.

Planuiti sa invatati limba romana?/

Sa vedem daca o sa am timp, dar de ce nu?! (rade)

In Romania se practica ideea unui presedinte-jucator sau antrenor... Mai jucati fotbal?

Haha! Nu, jucam inainte, dar numai cu prietenii. Jucam mijlocas!

Cu cine o sa semene Dinamo? Ce echipa din strainatate va place?

Mie imi place mult Barcelona, este echipa pe care o admir cel mai mult. Nu sunt un fanatic, dar imi place sa ma uit la fotbal. Fotbalul e pasiunea mea, urmaresc foarte mult fotbal. Ma uit si la campionatele altor tari: Italia, Anglia, Franta si acum Romania! In casa mea se vede mult, mult fotbal!