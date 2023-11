Cele două echipe s-au întâlnit în a 16-a etapă din sezonul regulat al Superligii României. Aproape 10 mii de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la confruntarea dintre FCSB și FCU Craiova.

Florinel Coman a clarificat lucrurile, în urma declarațiilor lui Gigi Becali: "M-a sunat patronul"

Florinel Coman a vorbit despre victoria roș-albaștrilor și a subliniat că în vestiar jucătorii și-au impus să nu mai piardă partida sau să se destabilizeze pe final, așa cum se tot întâmplă de câteva etape.

De asemenea, winger-ul roș-albaștrilor a clarificat declarațiile date de Gigi Becali, care dezvăluia după FCSB - Rapid 1-2 că Florinel Coman i-a spus că a trebuit să dribleze mai mult, pentru că nu a avut soluții.

„Am început meciul foarte bine, foarte tare. L-am tranșat repede. Până la pauză a fost totul bine. Am vorbit în vestiar să intrăm la fel, să marcăm golul trei. Din păcate nu am reușit. S-a luat acel cartonaș roșu. Echipa a arătat tărie de caracter. Duminică seară, frig, au fost mulți. 15 minute au protestat, corect. Suntem echipa de pe primul loc. Am rămas pe primul loc și după prima etapă din retur. Cred eu că e foarte bine.

Nu, nu am simțit că putem scăpa victoria. În vestiar am spus că nu cădem în capcană ca la meciurile trecute. Iată că a funcționat. Am rămas în 10, e normal (n.r. să tremurăm). E un teren greu ăsta. Nu poți să ai explozie. Din acest motiv zic și eu că s-a luat cartonașul roșu. Că Vali a alunecat. E roșu, clar, dar o parte din vină o are și terenul.

Plec la națională cu un mental puternic. Sunt pregătit. Toți cred că sunt pregătiți. Mergem să dăm totul. Nu contează cum luăm punctele, trebuie să o facem.

Eu i-am scris domnului Stoica luni, dacă nu mă înșel, m-am trezit după meci și mă simțeam foarte rău. I-am zis să-l sune pe patron să-i spună că îmi e rău, că are un medicament. Eu nu mi-am permis. Apoi m-a sunat patronul. M-a întrebat cum sunt, i-am zis că mi-e rău. Mi-a mai spus că am pierdut meciul aseară și că am driblat. I-am spus 'căutam soluții să dau la poartă'. Poate a înțeles altceva. (n.r. ai zis ceva de colegii tăi?) Nu mă cunoașteți de atâta timp?”, a spus Florinel Coman după meci.

FCSB - FCU Craiova 2-1

Roș-albaștrii au deschis scorul în prima repriză, grație reușitei lui Florinel Coman din minutul nouă. Winger-ul a executat cu finețe o lovitură liberă din banda dreaptă.

În minutul 12, Darius Olaru a majorat diferența după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. În partea secundă, Blănuță a înscris pentru FCU Craiova în minutul 65.

Cu un om în minus, după ce Vali Crețu a văzut cartonașul roșu în minutul 57 în urma unei intrări dure la Bahassa, FCSB a câștigat cu 2-1 și a obținut toate cele trei puncte.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Djokovic, Ad. Șut, Olaru - Al. Băluță, Radaslavescu, Fl. Coman

Rezerve: A. Vlad - Dawa, Haruț, Miculescu, Gogescu, M. Toma, Ov. Popescu, Cr. Ganea, D. Rotariu

Antrenor: Elias Charalambous

FCU Craiova: Gurău - R. Negru, Compagnucci, Lacroix, Mascarenhas - Dr. Albu, Van Durmen - Sidibe, A. Chițu, Bahassa - V. Blănuță

Rezerve: R. Popa - D. Henriques, V. Pop, V. Achim, Baeten, Blidar, Asamoah, M. Ilie, Ibrahim

Antrenor: Giovanni Costantino