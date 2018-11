OFICIAL! Liviu Ciobotariu revine in Liga 1! La ce echipa a fost prezentat

Antrenorul Liviu Ciobotariu a preluat, vineri, banca tehnica a echipei de fotbal FC Botosani, in urma unor negocieri cu finantatorul clubului botosanean, Valeriu Iftime.

Ciobotariu, care il inlocuieste in functie pe Costel Enache, va avea un contract pe cel putin un an si jumatate, iar obiectivul sau va fi "redresarea echipei". El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca a preluat FC Botosani "intr-un moment greu", echipa aflandu-se pe locul al 12-lea al campionatului.

"Acum doua saptamani am venit din Arabia Saudita si, bineinteles, am fost placut surprins si vreau sa multumesc conducerii clubului FC Botosani ca mi-a acordat aceasta incredere. Sunt bucuros ca am revenit in fotbalul din Romania dupa o absenta de trei ani si jumatate. Am venit foarte motivat. (...) Sunt convins ca vin cu un moral pozitiv pentru echipa, pentru schimbare, sa se faca un soc si sunt convins ca echipa se va trezi, pentru ca din punctul meu de vedere la Botosani este un lot destul de echilibrat", a afirmat Ciobotariu.

Finantatorul clubului botosanean spune ca a optat pentru Ciobotariu dupa ce a facut o analiza a tuturor antrenorilor fara contract care au antrenat in Liga 1.

"Am facut o lista cu mai multi antrenori pe urmatoarele zone: am luat antrenorii care sunt in Romania, care au fost la Liga 1 si care acum nu sunt sub contract. Si sunt vreo cinci-sase. Dupa care am luat antrenorii care sunt pe primele patru locuri in Liga a doua. (...) Dintr-o intamplare fericita, am aflat de faptul ca nu are contract acum, i-am facut o oferta si l-am rugat sa vina la Botosani, ca am nevoie de ajutor", a afirmat Valeriu Iftime.

Conform unor surse, Enache va prelua echipa Astra Giurgiu.