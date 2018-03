Reactia lui Bratu cand a fost intrebat daca se teme de retrogadare: "Intru eu pe teren si tot nu!"

Dinamo a ratat play-off-ul si va debuta luni in play-out cu Gaz Metan.

Florin Bratu recunoaste ca Dinamo se afla intr-o situatie extrem de dificila, dar nu are emotii in privinta retrogradarii. Bratu chiar a glumit la conferinta de presa si a declarat ca, in caz de forta majora, va intra si el pe teren pentru a salva echipa.

"Suntem intr-o situatie nu tocmai fericita pentru Dinamo. Ne asteaptă un meci complicat, cu o echipa dificila, foarte bine organizata. Avem nevoie de un joc bun, de rezultate, pentru a avea liniste si a creste nivelul de joc. Trebuie sa fim foarte atenti si determinati pentru a obtine cele 3 puncte", a declarat Florin Bratu.

Intrebat daca se teme cumva de retrogradare, Bratu a replicat: "Nu, totusi... Intru eu sa joc daca e vreo problema si tot nu!".