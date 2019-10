Reactia lui Becali cand a aflat ca Reghe ar putea fi demis: "Ce, dam afara antrenorul ca vine Reghe? Daca ia campionatul, acolo moare!"

Reghecampf ar putea pleca de la Al Wasl.

Reghe are probleme in Emirate si ar putea fi demis de la Al Wasl. La FCSB nu are loc deocamdata.

Bogdan Vintila e salvat de rezultatele din ultima perioada. Vintila a reusit sa repuna echipa pe linia de plutire si e sustinut de patronul Gigi Becali.

"Avem un antrenor, care este acolo, habar n-am de Reghe. Acum aud prima data. Ce, dam afara, asa, antrenorul ca vine Reghe? Nu pot! E prietenul meu, dar nu dam antrenorul afara ca vine Reghe, se elibereaza totul. Aaa, pe viitor, sa astepte ca Vintila sa fie pe locul doi. Dar daca Vintila ia campionatul acolo moare, la FCSB", a declarat Gigi Becali la ProX.