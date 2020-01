CONFLICT dupa Craiova - Medias! Papura: "La Medias sunt niste clovni. Au o tableta si sar de pe banca imediat!" / Iordanescu: "Papura a fugit, e vorba de barbatie!"

Iordanescu Jr. s-a suparat pe rivalul Papura din cauza ca nu i-a strans mana la finalul jocului.

"Papura a fugit. E vorba de o strangere barbateasca de mana, de personalitate. Eu l-am cunoscut altfel pe Papura, am fost si colegi la scoala de antrenori. Am vrut sa ma duc eu. Daca nu i-a facut placere sa ne vedem, data viitoare eu voi merge si voi face ceea ce n-a facut el in seara asta", a atacat Iordanescu.

Papura n-a avut nici el ton de pace. Antrenorul Craiovei a raspuns dur la conferinta de presa de dupa meci:



"Edi era supărat? E treaba lui. Era normal sa nu merg. Trebuia sa vina el, daca voia sa dea mana cu mine, asa mi se pare normal. Pentru el e usor. Pentru noi, muritorii de rand, e mai greu sa gasim contracte. Sunt niste clovni la Medias, care agita spiritele tot timpul. Asta se întampla mereu acolo. Mereu contesta ceva. Trebuia să conteste ca n-au luat mai multe goluri. N-au contestat ca li s-au dat prea multe lovituri libere? Ca sa-si apere neputinta, au dat vina pe arbitraj. Au o tableta pe banca si sar imediat, dupa zece secunde".