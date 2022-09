Ratarea colosală din CFR Cluj - FC Voluntari l-a pus pe gânduri pe Mistrati: „Am izbucnit în plâns”

Elevii lui Dan Petrescu nu au avut milă de Voluntari, mai ales după ce Aliji a văzut cartonașul roșu în minutul 45+2. CFR avea deja 1-0, însă, din repriza a doua, ardelenii au marcat pe bandă rulantă și au securizat victoria la scor mare: 4-0.

În minutul 72, când clujenii nu aveau decât 2-0 pe tabela de marcaj, Vito Hammershoy-Mistrati, noua achiziție a lui Petrescu din această perioadă de mercato, a ratat incredibil din câțiva metri, după ce s-a trezit cu mingea la picior.

După meci, a comentat incidentul care aproape l-a făcut să lăcrimeze, așa cum a spus chiar el, și a evidențiat faptul că a traversat o perioadă dificilă din cauza accidentărilor.

Mistrati: „A fost stânjenitor”

„A fost ceva foarte emoțional pentru mine. Aproape că am izbucnit în plâns când am ratat acea ocazie. A fost și VAR în același timp, și puteam vedea cum toată lumea se uită la mine. A fost stânjenitor, dar, din fericire, am ținut capul sus și am continuat să muncesc. În cele din urmă am înscris un gol frumos, probabil unul dintre cele mai importante din cariera mea.

Am traversat o perioadă foarte grea. N-am fost accidentat niciodată în cariera mea. Am început bine, am jucat în Armenia, apoi m-am accidentat. Ești nou la un club, vrei să arăți de ce ești în stare și să oferi ceva, dar nu o poți face fiindcă ești accidentat. Mai e și adaptarea într-o țară nouă, dar mă bucur că sunt la Cluj, un oraș drăguț unde mă simt bine. Am fost însă foarte trist cât timp n-am putut juca din cauza accidentării. Sper să joc un rol important pentru CFR în Conference League.”, au fost cuvintele lui Vito Hammershoy-Mistrati, după victoria ardelenilor din Gruia.

CFR Cluj - FC Voluntari 4-0

Petrila a deblocat tabela în minutul 32 și a închis-o, cel puțin în prima repriză. Jefte a majorat diferența în minutul 53, iar Mistrati și-a reparat greșeala din minutul 72 și a făcut 3-0 opt minute mai târziu (80'). Yeboah a fost cel care a închis tabela definitiv, de data aceasta, la 4-0, în minutul 88, și a asigurat cele trei puncte CFR-ului.