Rasturnare de situatie! Surpriza la Iasi: cine e in negocieri avansate pentru banca echipei cand toata lumea il dadea favorit pe Pancu

Mircea Rednic a ales sa nu mai continue la Iasi dupa finalul sezonului.

Favoritul pentru a-l inlocui parea sa fie Daniel Pancu, insa lucrurile au evoluat imprevizibil. Conform surselor www.sport.ro, Eugen Neagoe are sanse mari sa ajunga antrneor la Iasi! Negocierile dintre parti sunt avansate.

Neagoe a mai pregatit-o pe Poli intre 2016 si 2017, cand i-a luat locul lui Nicolo Napoli. Ulterior a mai antrenat la Sepsi, Dinamo si Hermannstadt, la ultimele doua in sezonul recent incheiat.

Inainte de a semna cu Dinamo, vara trecuta, Neagoe a fost in negocieri si cu Craiova.



Antrenorul a primit acceptul medicilor de a continua in fotbalul profesionist dupa atacul de cord suferit in timpul meciului cu Craiova, de pe 21 iulie 2019. Atunci, Neagoe a fost resuscitat pe teren dupa ce a lesinat pe banca!