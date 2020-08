Anunt SOC! Au avut loc deja primele discutii: cu ce echipa din Liga 1 negociaza Pancu!

Daniel Pancu poate ajunge la un club din Liga 1.

Fostul jucator roman a fost demis din functia de antrenor al echipei din Giulesti dupa o infrangere in fata lui CSM Resita, cu 0-1. In locul lui a venit Dan Alexa, iar Pancu a acceptat propunerea clubului de a ocupa functia de presedinte al Rapidului.

Conform surselor www.sport.ro, Pancu ar putea merge la Poli Iasi, daca actualul antrenor, Mircea Rednic nu ajunge la o intelegere cu gruparea din Moldova. Cei de la Iasi ar fi purtat deja discutii cu Pancu.

Rednic a declarat dupa ultima etapa din playout ca a ramas liber de contract si ca este posibil sa se desparta de Poli Iasi in aceasta saptamana.

"Contractul meu s-a terminat acum. O sa vedem, voi da un raspuns pana la finalul saptamanii. Mă simt bine la Iasi, avem un grup bun, mereu au fost alaturi de mine.

Avem un presedinte bun, care a reactionat foarte bine la cazul cu Cabral, daca era dupa noi ne urcam in autocar si plecam la Iasi. El a avut rabdare, a cerut sa mai facem un test si am jucat. Iasi nu merita sa retrogradeze", a spus Rednic dupa sfarsitul sezonului.

De asemenea, Daniel Pancu a recunoscut ca are oferte din Liga 1.

"Ieri am luat pranzul cu Victor Angelescu si i-am cerut acceptul pentru a discuta cu alte echipe. Am primit acceptuil lui. Am oferte, sunt invitat la niste discutii.

Sunt echipe din Romania si o echipa de Liga 2 dintr-un campionat mai puternic decat al nostru. Din Romania am oferte din Liga 1. Nu vreau banii, n-ar fi prima oara cand renunt. Cand se naste unul care sa renunte la mai multe lucruri decat mine, sa-mi dea cineva un sms", a declarat Pancu pentru Digi Sport.

Rapid nu a reusit promovarea in Liga 1 si a terminat pe penultimul loc in playoff-ul pentru promovare, dupa egalul cu Turris, scor 1-1. Giulestenii au acumulat 25 de puncte, fiind la egalitate cu Petrolul Ploiesti.