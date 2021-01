Raspunsul TRANSANT al lui Giovanni Becali cand a fost intrebat de negocierile Anamariei Prodan cu Parma: "Daca vorbeau cu altii ma mai chemau pe mine?!" 

Transferul lui Dennis Man la Parma provoaca adevarate scantei in fotbalul romanesc.

Starul lui Becali este dorit de Parma, iar patronul ros-albastrilor, care cere 15 milioane pentru fotbalist, a apelat la firma lui Giovanni Becali pentru a intermedia transferul, desi agentul lui Man este Anamaria Prodan-Reghecampf.

Finantatorul FCSB a dezvaluit intr-o interventie pentru Digi Sport ca impresarul jucatorului nu stia de negocierile sale cu oficialii italieni si ca a ales sa apeleze la varul sau pentru a incerca sa obtina suma de bani dorita.

Anamaria Prodan a comentat, inainte de declaratiile patronului, implicarea lui Giovanni Becali in transferul lui Man: "Am citit in ultimele zile unele declaratii ale lui Giovanni Becali, referitoare la transferul lui Dennis Man la Parma.. Nu stiu de ce vorbeste Giovanni Becali si in calitate de ce!"

Intr-o interventie telefonica pentru Telekom Sport, Ioan Becali a raspuns declaratiilor impresarului si a explicat motivul pentru care Gigi Becali cere o garantie din partea Parmei.

"Daca se concretiza, probabil firma primea un comision de la Parma, nu stiu de cat, cum. Deocamdata nu s-a concretizat, raman cluburile in standby.

Proprietarul Parmei este foarte cunoscut in America, are cifre de afaceri de 2 miliarde pe an, doar in Italia. E chestia ca daca se da o data garantie bancara, se pot da mai multe si asa mai departe.

Contractul e asigurat de Liga, Federatie, dar in cazul in care falimenteaza, sunt probleme. Daca Parma a avut precedentul cu doctorul, Gigi crede ca se poate repeta.

Nu se uzeaza, nu mi s-a mai intamplat asta, dar Gigi vrea aceasta garantie. Nu voi incerca sa il conving sa renunte, el va face ce crede el.

Parma a vorbit cu 20 de oameni pana sa ma cheme pe mine. Eu vorbesc cu presedintele, vicepresedintele si cu directorul sportiv. Crezi ca Parma daca vorbea cu alti, ma mai chemau pe mine? In seara asta, ca sa vorbeasca cu Gigi, pana la urma au vorbit cu Mihai Stoica, m-au sunat pe mine.

Ei stiu ca brandul Becali ramane in continuare. Transferul ramane de cum se impaca Gigi cu patronul Parmei. Vicepresedintele, cu care am o relatie foarte buna e proprietar si actionar minoritar.

Nu sunt 13 milioane, sunt 15 pentru ca bonusurile de doua milioane sunt abordabile. In 5 ani trebuie sa inscrie 15 goluri, la suma platita, sa inscrii 5 goluri pe an, nu e prea mult. Si 10 meciuri la nationala in primii doi ani, eu cred ca ar fi un transfer de 15 milioane, nu de 13.

Gigi a zis: 'Giovanni, sa iti zic ceva. Daca inca 2-3 ani nu vand nimic, nu iau campionatul, am mai cheltuit 15-20 de milioane, bag echipa in faliment!'. Nu stiu, probabil se vor intelege, nu se vor intelege, eu deja am facut totul pentru clubul FCSB", a spus Giovanni Becali pentru Telekom Sport.