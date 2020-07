Prima reactie a lui Alibec dupa ce Niculae i-a stabilit pretul de transfer: "Poate vine cineva si da!" Avertisment pentru Becali 

Alibec vrea sa plece de la Astra ca un super star! Vrea titlul de golgeter!

Alibec vrea sa ia titlul de golgheter si sa plece de la Astra! A dat deja 14 goluri, la fel ca Iancu de la Viitorul!

"Jucam pentru noi, pentru ca fiecare vrea sa plece la mai bine. Nu poti sa intri pe teren si sa te faci de ras. Noi ne propunem sa terminam in primele 3 chiar daca nu putem sa jucam in Europa", a spus Denis Alibec.

Alibec vrea sa-l impresioneze pe Radoi si sa fie pe teren cu Islanda!

"Sper sa fie Mirel Radoi incantat, in primul rand si sa ajung la nationala. Sunt dezamagit ca nu am primit atat de multe sanse la nationala, chiar as vrea sa joc mai mult si sa-mi ajut tara sa ajung la un european sau un mondial", a declarat atacantul.

Cine da 1 milion de euro pe Alibec il poate lua imediat!

"Avand in vedere si pandemia si criza care a fost acum si varsta pe care o am cred ca e destul de mult dar poate vine cineva si da", a adaugat.

Alibec nu s-ar intoarce la FCSB si e suparat pe Becali!

"Nu m-as mai vedea acolo. El ar trebui sa si vada de jucatorii lui, nu sa vorbeasca de Alibec sau mai stiu eu cine", a concluzionat.