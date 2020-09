Marica, furios pe decizia FCSB-ului! Ros-albastrii au adus un fotbalist de la Farul: "E o problema, nu poti sa incurci asa!"

FCSB a anuntat oficial transferul lui Catalin Straton (30 de ani) si al lui Stefan Cana (20 de ani), fundas central chemat de la Farul Constanta.

FCSB a anuntat revenirea lui Stefan Cana la echipa, care era imprumutat la Farul. Marica, patronul echipei din Constanta, si-a exprimat nemultumirea dupa ce Cana a fost chemat inapoi la FCSB.

Fostul mare atacant din nationala Romaniei spune ca nu este normal ca un jucator sa poata fi rechemat inapoi la echipa de care apartine, dupa ce a fost imprumutat in aceeasi fereastra de transferuri:

"Sigur ca e o pierdere pentru noi. E un jucator nascut in 2000 de care aveam nevoie, insa cei de la Steaua l-au dorit inapoi. Totusi, nu poti sa dai un jucator imprumut si sa-l iei in aceeasi perioada de transferuri. E o problema, pentru ca incurci planurile altora", a spus Ciprian Marica pentru Gazeta.

Ciprian Marica: "Cana are potential mare si o disponibilitate la efort excelenta!"

Fundasul de 20 de ani a fost laudat de Ciprian Marica. Cana ar putea debuta in defensiva FCSB-ului maine seara, in partida cu FC Arges din Liga 1:

"E un jucator agresiv. Isi face treaba acolo unde este pus. La noi a evoluat fundas central si fundas dreapta. Are potential mare si o disponibilitate la efort excelenta", a mai spus Marica.

19 meciuri are Stefan Cana in tricoul lui Farul Constanta. Fundasul are o cota de piata de 125.000 de euro, potrivit Transfermarkt.