Rapidistiii au facut coada la testare! Imagini spectaculoase de la Arena Nationala

Rapid disputa in aceasta seara primul meci dupa revenirea in Liga 1!

Trupa lui Mihai Iosif intalneste, astazi, de la ora 21:30, Chindia Targoviste. Meciul se va disputa pe Arena Nationala.

Prima partida a alb-visiniilor a starnit un interes major in randul suporterilor, care au luat cu asalt centrul de testare de la Arena Nationala pentru a putea intra pe stadion la ora meciulu.

Potrivit reglementarilor in vigoare, doar suporterii vaccinati, care au trecut prin boala in ultimele trei luni de zile sau cei testati in ultimele 48 vor putea intra pe stadion pentru a asita la meciuri.