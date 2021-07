Anunt de ultima ora facut de Angelescu: "Vor fi 14.000 de rapidisti in tribune!". Ce decizie s-a luat pentru legendele clubului 

Rapid debuteaza in Liga 1.

Dupa mai multi ani petrecuti in ligile inferioare, Rapid Bucuresti a revenit in Liga 1, urmand sa debuteze intr-un meci cu Chindia Targoviste.

Partida se va desfasura pe Arena Nationala, iar la stadion sunt asteptati mii de suporteri pentru a marca asa cum se cuvine acest moment.

"Erau in jur de 9000 de dimineata, probabil o sa fie 12.000 - 14.000 de spectatori. Am deschis doar primul inel, probabil ca se vor epuiza biletele. Vom deschide altul daca va fi necesar, in functie de restrictii", a declarat Viorel Angelescu la DigiSport Matinal.

Actionarul de la Rapid a vorbit si despre jucatorii importanti ai clubului si despre decizia pe care a luat-o pentru acestia: "Noi am facut un secor dedicat legendelor, le-am facut abonamente la toti. Probabil o sa fie 50-60 de nume importante din istoria Rapidului.".