(P) 4 ani, 3 divizii, un parteneriat: Rapid si Superbet, din nou impreuna in prima liga! 

O istorie comuna inceputa in 2010, cea a parteneriatului dintre Rapid Bucuresti si Superbet, isi va consuma, duminica, de la ora 21:30, unul dintre cele mai frumoase episoade.

Dupa cei mai grei ani ai existentei, trecuti de la dezamagire la extaz si inapoi, visiniii intalnesc Chindia Targoviste, pe Arena Nationala, in meciul care marcheaza debutul celui de-al cincilea an consecutiv al prieteniei cu Superbet. Un moment asteptat de intreaga suflare rapidista, de la legende ale clubului la actualii jucatori, dar mai ales de fani. Caci despre ei e totul, Superbet a pregatit o surpriza la primul meci al noului sezon, iar tu te poti alege cu o amintire de neuitat de la revenirea Rapidului pe prima scena a fotbalului romanesc!

La bine, dar mai ales la greu...

"Si la bine, si la greu Rapid este clubul meu". E unul dintre versurile preferate ale galeriei giulestene, o fraza care marcheaza relatia speciala fani-jucatori si stilul unic de a iubi fotbalul in nuante de visiniu. Dar si un slogan preluat rapid si pus in practica de Superbet. In 2017, la momentul restartului din Liga 4, cand lucrurile erau incerte si Giulestiul pleca la un drum lung si anevoios, Superbet a revenit pe pozitia de sponsor principal, una pe care o mai ocupase din 2010. A fost punctul zero al noului proiect alb-visiniu, cu legendele intoarse in iarba pentru a repune Locomotiva pe sine, dar si dovada ca parteneriatul dintre Rapid si Superbet transcede problemele de orice ordin si liga in care joaca echipa. Pentru ca, nu e asa, scopul era unul comun: revenirea Farmecului Vietii acolo unde-i e locul si unde-i sta cel mai bine!

4 ani, 3 divizii, o prietenie

In octombrie 2017, semnarea noului parteneriat dintre Rapid si Superbet a stabilit un record in materie de sponsorizari pentru o echipa de Liga 4, atat ca durata, cat si punct de vedere financiar. Giulestenii jucau din nou cu Superbet pe piept, victoriile incepeau sa curga una dupa alta, iar ceea ce a urmat e stiut de toata lumea. De la meciurile cu marea rivala Steaua, pe o Arena Nationala impanzita de tricouri si esarfe visinii, la promovarile succesive in Liga 3 si Liga 2, totul a mers conform planului. Asa cum "Potcoava" a obisnuit de-a lungul istoriei sale, a fost nevoie si de dramatism: trenul Rapid a stationat un an in Liga 2, dar apoi a demarat in viteza maxima spre prima liga, cu Superbet alaturi si zeci de mii de fani in spate.

Farmecul Vietii a revenit mai puternic!

Suntem la mijlocul lunii iulie a anului 2021, iar toate dorintele, visele si asteptarile fanilor giulesteni s-au indeplinit. Duminica, suporterii pot umple din nou Arena Nationala pentru a-i vedea la lucru pe Cristi Sapunaru si colegii sai. Adversarul e Chindia Targoviste, dar, oricare ar fi fost el, atmosfera ar fi fost la fel de calda si determinarea la aceleasi cote maxime. 18 iulie 2021 marcheaza revenirea Rapidului in prima liga dupa sase ani grei. Cu alta conducere, alti jucatori, dar cu acelasi entuziasm si aceleasi mari obiective.

In Giulesti se viseaza frumos. Nu o stim de la oricine, ci chiar de la Daniel Niculae, actualul presedinte, cel care in iunie 2020, la demolarea vechiului stadion din Grant, si-a dezvaluit marele vis prin intermediul unui interviu de colectie acordat Superbet: "Asta e visul meu de suporter si visul meu de, poate, viitor conducator al acestei echipe: imi doresc foarte mult sa fac eventul cu Rapid! Din orice functie posibila, nu mai conteaza".

Vino la Rapid - Chindia si Superbet te premiaza!

Pentru a marca intoarcerea Rapidului in elita, Superbet ti-a pregatit cateva surprize la partida de pe Arena Nationala contra celor de la Chindia Targoviste. Fanii prezenti la meci vor avea ocazia de a-si face poze gratuit intr-un spatiu amenajat special in apropierea stadionului, iar cei mai talentati si norocosi dintre ei vor pleca acasa cu tricouri, sepci si esarfe!

Punem la bataie 100 de tricouri, 150 de sepci si 150 de esarfe. Astfel, participantii la concurs trebuie sa inscrie un gol intr-unul dintre cele cinci decupaje aflate in modelul de poarta de fotbal, fiecare participant avand dreptul la doua lovituri la poarta! Participantii care vor inscrie vor castiga premiul corespunzator mentionat pe decupajul din poarta, in limita celor 400 de premii puse la dispozitie de Superbet!

