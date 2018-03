Rapidistii PROTESTEAZA dupa ce au vazut cum va arata noul stadion: "Va rugam sa ne respectati istoria si traditia!" Ce reproseaza autoritatilor

Autoritatile construiesc stadioane noi pentru EURO 2020, insa nu toata lumea e fericita.

Rapidistii au primit ieri vestea ca arena din Giulesti va fi modernizata si nu reconstruita pentru organizarea EURO 2020. Giulestenii sunt nemultumiti insa deoarece simt ca viitoarea arena isi va pierde identitatea. Potrivit proiectului, noul stadion din Giulesti isi va pierde forma de potcoava si alte semne de legatura cu caile ferate din Romania. In plus, fanii sunt nemultumiti ca noua arena este prea mica, sub 15.000 de locuri.

"Stadionul Giulesti - singurul stadion din Romania care mai are o poveste de spus si o istorie adevarata!!! Nu va fi decat "modernizat", o sa aiba "minunata" capacitatea de 14.500 locuri (mai scadeti -10% regulament UEFA), o sa dispara forma de potcoava si turnul, devenind astfel un stadion fara identitate!!

In replica, va rog sa admirati stadionul din Ghencea.

Domnilor pana nu este prea tarziu, VA RUGAM SA NE RESPECTATI ISTORIA SI TRADITIA !

In anii '30 a fost posibil tehnic sa fie realizat un stadion de 19.100 locuri, in 2020 NU! "Potcova din Giulesti" si elementele arhitecturale traditionale, cum sunt: turnul si ceasurile CFR de la peluza 1 si tribunele inaltate gen coloseum, sa ramana in conceptia stadionului, care azi ne-a fost comunicat ca din pacate nu este unul Nou, ci doar Modernizat !!!!!", scrie pe pagina de Facebook a Rapidului.