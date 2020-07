Rapidistii isi cer iertare! Conducerea clubului regreta ATACURILE de la Ploiesti: "Simtim nevoia sa facem totul public!" 

Conducatorii rapidisti au reactionat foarte dur la adresa arbitrajului in timpul si dupa meciul de pe terenul Petrolului.

Lupta pentru promovarea din Liga 2 este cat se poate de incinsa, dar cluburile nu au uitat cu totul de ideea de fair-play. Dupa scandalul din deplasarea de la Ploiesti, conducerea rapidista a emis un comunicat prin care isi prezinta scuzele pentru ceea ce considera un “comportament emotional”. acesta este comunicatul integral postat pe site-ul fcrapid.ro, cu titlul "Fotbalul inseamna, in primul rand, emotie":

"O stiam de mult, insa ne-am convins cu totii din nou de acest adevar in seara meciului de la Ploiesti, dintre Petrolul si Rapid, contand pentru etapa a doua a playoff-ului de promovare in Liga 1.

Maniera de arbitraj (la care am facut referire in Memoriul depus la Comisia Centrala a arbitrilor, in data de 16 iulie) ne-a nemultumit, insa aceasta nu poate reprezenta decat cel mult o circumstanta atenuanta pentru modul in care conducerea clubului FC Rapid si-a exteriorizat emotiile in timpul meciului.

Da, suntem in primul rand suporteri, dar suntem constienti de faptul ca functiile oficiale pe care le detinem la un club de talia Rapidului obliga la un comportament demn in orice situatie, indiferent de circumstante.

De aceea, dorim sa ii asiguram pe toti cei implicati in fenomenul fotbalistic (adversari, arbitri, oficiali), dar mai ales pe suporterii rapidisti, ca intelegem responsabilitatea pe care o purtam in calitatea noastra de conducatori ai clubului si intelegem sa ne prezentam scuzele pentru comportamentul emotional din timpul jocului.

simtim nevoia de a face public aceasta declaratie, in spiritul respectului fata de competitie si fata de toti cei implicati in lupta sportiva, aceasta reprezentand una dintre cele mai importante valori ale clubului pe care ne dorim sa il reprezentam cu cinste.

FC Rapid Bucuresti"

Partida s-a incheiat cu scorul de 0-0, insa rapidistii au avut de infruntat un penalty care a fost executat de nu mai putin de trei ori! Mai mult decat atat, giulestenii si-au pierdut si portarul, pentru ca tanarul Mihai Popa a primit doua cartonase galbene dupa ce a incalcat de doua ori regula de a avea macar un picior pe linia portii la executarea loviturilor de pedeapsa.