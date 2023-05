După transferul lui Emanuel Sfichi (16 ani, Eagles Academy din Londra), anunțat în exclusivitate de Sport.ro, Rapid încearcă să aducă un alt tânăr fotbalist român din Anglia, Bogdan Marian (18 ani, Watford).

Bogdan Marian evoluează pe posturile de fundaș stânga sau extremă stânga și are o poveste interesantă: până anul trecut el a jucat, timp de un deceniu, ca portar la Watford, după care a fost reprofilat jucător de câmp la clubul din Championship!

Cu 26 de goluri înscrise și 16 pase de gol în acest sezon la Watford (tineret), Tring Athletic și AFC Rushden & Diamonds (cluburi la care a fost împrumutat), tânărul fotbalist născut în Baia Mare ar urma să fie transferat în vară pentru prima echipă a Rapidului.

Bogdan Marian, pe lista lui Derby County, fostă campioană, și Cardiff City, fostă câștigătoare a FA Cup

Dn informațiile Sport.ro, Bogdan Marian a fost văzut recent în Giulești (sezonul la Watford este deja încheiat), însă Rapid are concurență din partea mai multor cluburi britanice.

Cardiff City (din Țara Galilor, dar care joacă în Championship, liga a doua engleză), singura echipă din afara Angliei care a câștigat FA Cup, unde manager este fostul internațional francez Sabri Lamouchi, este și ea interesată de transferul lui Bogdan Marian.

Alte formații care îl urmăresc pe fotbalistul român sunt Derby County, fostă campioană a Angliei și semifinalistă în Cupa Campionilor Europeni în anii '70, ajunsă acum în League One, și Forest Green Rovers, retrogradată în acest sezon în League Two sub comanda lui Duncan Ferguson, fostul atacant al lui Everton și Newcastle.

Foto: Watford FC