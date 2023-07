Cristiano Bergodi (58 de ani) este foarte aproape să aducă la noua sa echipă doi dintre cei mai importanți jucători de la Sepsi, echipa alături de care a câștigat două Cupe ale României.

Rapid transferă doi jucători de la Sepsi OSK!

Rapid ar fi bătut palma cu cei de la Sepsi OSK pentru transferurile a doi dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Liviu Ciobotariu. Nicolae Păun (24 de ani) și Marius Ștefănescu (24 de ani) îl vor urma pe fostul lor antrenor, Cristiano Bergodi, în Giulești, anunță Orange Sport.

Momentan, nu se cunoaște suma pentru care cele două echipe s-ar fi înțeles, dar este de așteptat ca aceasta să treacă de două milioane de euro, având în vedere că cei doi sunt și în vizorul echipei naționale, fiind printre cei mai bine cotați jucători din lotul lui Sepsi.

Imediat după meci, Marius Ștefănescu a fost întrebat direct despre un posibil transfer la Rapid, iar mijlocașul a oferit un răspuns elegant. A spus că are de gând să-și respecte contractul, scadent în vara anului următor.

„Nu știu nimic, nu știu de discuții, întrebați conducerea. Eu mai am un an de contract, îl respect. Dacă va veni o ofertă bună... am înțeles că a venit o ofertă. Nu știu de preț, știu că cei de la club au refuzat-o pentru că a fost prea mică”, a spus jucătorul lui Sepsi.

Cât despre Nicolae Păun, Sepsi a anunțat recent că i-a prelungit contractul, care se va întinde până în 2027.

