Cele două echipe s-au întâlnit atunci în etapa cu numărul 25 din sezonul regulat al Superligii României, ca la finalul celor 90 de minute Universitatea Craiova și ”U” Cluj să împartă punctele.

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după ce Dan Nistor a spus ”m-am bătut cu Chipciu în vestiar”

La aproape două săptămâni după ce Dan Nistor a avut un discurs presărat cu glume și ironii la flash-interviu, spunând că ar fi avut o altercație cu Alex Chipciu, Ioan Ovidiu Sabău a oferit propria sa explicație.

Antrenorul ardelenilor a precizat că nu a existat un conflict între cei doi și s-a limitat să spună că Dan Nistor e un tip mai glumeț și că cei doi, în fapt, sunt foarte buni prieteni.

”Nu există așa ceva (n.r. un conflict în vestiar între Dan Nistor și Alex Chipciu), nici nu a fost vorba de așa ceva. Îl cunoașteți foarte bine pe Nistor, face anumite glume. Mi se par firești astfel de declarații, nu putem fi tot timpul într-un șablon.

Ei sunt foarte buni prieteni, nu se întâmplă așa ceva. Se înțeleg foarte bine, sunt lideri în teren, în vestiar. Avem încredere în toți jucătorii, avem un lot echilibrat. Sigur, ca în orice echipă, când lucrurile nu merg, apar și discuții mai aprinse, dar sunt lucruri normale.

Nu s-a ajuns așa departe și nu se va ajunge, pentru că e un grup format din oameni responsabili, serioși și știu ce au de făcut”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit DigiSport.

Ce a spus Dan Nistor după Universitatea Craiova - ”U” Cluj 2-2

"S-a trăit foarte greu meciul. În prima repriză n-am fost la meci. Ne bucurăm că am făcut acest egal și suntem încrezători. De azi e un nou început, au venit mulți jucători noi și se vede. În ultimele săptămâni ne-am antrenat doar pe sintetic și a fost mai greu pentru noi. A fost o mică ceartă în vestiar (n.r - la pauză) între mine și Chipciu. Ne iubim foarte mult și am vrut să ne batem. Ne-am bătut în vestiar, apoi am intrat pe teren și am obținut un rezultat bun.

E un obiectiv propus de noi în vestiar să intrăm în play-off, dar obiectivul conducerii sunt locurile 7-9. Au fost trei ani frumoși pentru mine la Craiova. Am venit cu plăcere. Am câștigat o Cupă, o Supercupă, am fost aproape să câștigăm și noi campionatul. Eu n-am putut să fac așa multe pentru acest club. Sper ca jucătorii de acum și conducerea să poată să facă mai mult și să câștige campionatul.

(n.r - despre gestul făcut la gol) Au venit patru prieteni de la Rucăr să mă vadă și am zis să le fac salutul. Aștept să mai marcheze și alți jucători. Știu că pretențiile sunt mari și sper ca pe viitor să marchez din nou. (n.r - despre discursul lui Sabău după meciul trecut) Domnul Sabău a avut perfectă dreptate. Dacă mor eu și Alex Chipciu, ce se întâmplă? Moare U Cluj? Mai sunt și alți jucători, iar echipa trebuie să stea în toți jucătorii, nu în noi doi.

Dacă aș reveni la forma din 2023, l-aș forța pe selecționer (n.r - să-l convoace la națională) și ar fi o problemă. Nu știu ce să zic", a spus Dan Nistor.