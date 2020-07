"A fost EXECUTIE in direct”! Presedintele Politehnicii Iasi iese la ATAC dupa infrangerea cu Hermannstadt

Politehnica Iasi a ajuns la noua infrangeri cu Mircea Rednic pe banca, iar situatia este una critica.

Ultima infrangere a iesenilor a venit in partida contra celor de la FC Hermannstadt. Sibienii s-au impus cu 3-2 chiar sub Copou, iar echipa din Iasi se afla pe loc de baraj, avand si un meci in plus fata de Chindia si doua mai multe decat Dinamo, echipele situate pe pozitii direct retrogradabile si aflate la un punct sub Poli Iasi. Cu toate acestea, postul lui Mircea Rednic pare unul sigur.

“Echipa a jucat bine, dar nu am acumulat puncte si ne aflam intr-o situatie delicata. Trebuie sa ne luptam pentru fiecare punct de acum incolo. Cred in antrenor si in jucatori si cred ca o vom scoate la capat. Doar la finalul sezonului vom face un bilant si vom trage concluziile cu privire la ce a reusit Rednic. Eu cred in Mircea si sper ca la finalul campionatului sa ne salvam”, a spus presedintele Politehnicii Iasi, Ciprian Paraschiv, la Pro X.

Ciprian Paraschiv s-a aratat, insa, revoltat de maniera de arbitraj a lui Radu Petrescu, pe care l-a acuzat ca a comis erori grave de arbitraj la meciul dintre echipa sa si Hermannstadt. “A fost executie in direct, a vazut toata tara. Pe Andrei Cristea l-a accidentat Viera pentru cel putin o saptamana, chiar in fata arbitrului, fara nicio consecinta”.