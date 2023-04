Radunovic, răspuns pentru Becali! Cum a reacționat la inițiativa patronului de a-și încuraja jucătorii înaintea meciurilor

Jucătorii de la FCSB, Octavian Popescu, Andrei Cordea și Risto Radunovic, au făcut o vizită surpriză copiilor internați în secția de hemodializă a Spitalului Marie Curie din București. Aceștia au adus cu ei daruri pentru cei mici, inclusiv eșarfe cu culorile echipei roș-albastre și invitații la următorul meci al vicecampioanei României, programat în compania Farului Constanța, pe Arena Națională, în data de 17 aprilie.

Prezent la acțiunea caritabilă al FSCB, Radunovic a vorbit despre meciul cu Farul Constanța, liderul Superligii.

Radunovic: „Nu este decisiv, dar e important!”

Risto Radunovic a susținut că meciul cu Farul este cel mai important din acest an și trebuie gestionat cu mare atenție pentru a-și menține șansele la titlu.

Fotbalistul vicecapioanei a subliniat faptul că FCSB vine cu moral bun după meciul cu CFR Cluj, datorită reprizei secunde foarte bune pe care echipa a făcut-o.

Radunovic este convins că jucătorii pregătiți de Elias Charalambous vor da totul pentru echipă și este încrezător că FCSB poate câștiga titlul, mai ales având o galerie frumoasă alături.

„Avem meci cu Farul, cel mai important din acest an și trebuie gestionat așa cum trebuie. Nu este decisiv, dar pentru noi e foarte, foarte, foarte important. Dacă nu câștigăm vom mai avea foarte puține șanse la titlu. Suntem focusați.

Și noi am zis că prima repriză nu a fost bună, dar în partea a doua am jucat mai bine, nu am pierdut meciul, ceea ce reprezintă pentru noi model și motivație pentru meciul următor. Orice sfat sau încurajare din partea patronului sunt primite bine de noi.

Vom da toți pentru unul și unul pentru toți. Simt că putem câștiga titlul, mai ales că avem și o galerie frumoasă”, a spus Radunovic.