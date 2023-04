FCSB are 34 de puncte în clipa actuală. Formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat două egaluri și o victorie în play-off, până acum: 1-1 vs Universitatea Craiova, 1-1 vs CFR Cluj și 2-1 vs Sepsi OSK.

„Nu au nebunia lui Becali!” Dumitru Dragomir, declarație în forță despre FCSB! Cum a descris lupta la titlu

Dumitru Dragomir a vorbit despre FCSB și a evidențiat faptul că gruparea „roș-albastră” ar putea lua titlul chiar sezonul curent. De asemenea, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a remarcat și avantajul pe care l-ar avea FCSB în fața competitoarelor.

„Nici nu mă bag la chestia, pentru că s-ar putea să ia campionatul și atunci distruge tot: federație, Ligă, cunoscători de fotbal, de-ăștia care-și dau cu părerea.

Și o eu spun că și Farul și CFR Cluj au și antrenori buni și echipă bună, dar nu au nebunia lui Becali! La bulanul și norocul pe care-l are ăsta, s-ar putea să ia și campionatul.

Și a făcut numai greșeli. I-a ieșit cu CFR-ul! S-a agățat iar la titlul. Mai e și ghinion, nu te supăra. Erau la un deget distanță liniile la ofsaid, la gol”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.

CFR Cluj - FCSB 1-1

Ardelenii au început în forță partida de pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. Daniel Birligea a deschis scorul în minutul 19 și a asigurat avantajul lui CFR Cluj în prima repriză.

În partea a doua a meciului, Florinel Coman a restabilit egalitatea în minutul 68. În minutele de prelungire, Billel Omrani a dat lovitura pentru FCSB, dar VAR-ul a intervenit și a anulat reușita.

În consecință, cele două echipe au împărțit punctele și se vor pregăti pentru următoarele meciuri

CFR Cluj o va înfrunta pe Sepsi OSK sâmbătă, 15 aprilie, de la ora 19:00, în timp ce „roș-albaștrii” se vor duela cu liderul Farul Constanța luni, 17 aprilie, de la ora 20:30.