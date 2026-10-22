„Pentru acuzare, Leopoldo Luque a fost ţapul ispăşitor în acest caz”, a declarat unul dintre avocaţii săi, Roberto Rallin, în timp ce colegul său, Francisco Oneto, a susţinut teza conform căreia decesul legendarului fost fotbalist a survenit în urma unui accident cardiac „acut şi imprevizibil”.

Acuzarea a cerut 12 ani de închisoare pentru Luque, în vârstă de 45 de ani, neurochirurg de profesie, dar considerat medicul de încredere al lui Maradona la acea vreme şi principalul factor de decizie din cadrul echipei medicale, în momentul spitalizării sale fatale la domiciliu, în noiembrie 2020.

Maradona a murit la vârsta de 60 de ani în urma unui şoc cardiorespirator asociat cu un edem pulmonar. A fost găsit mort în patul său dintr-o locuinţă din Tigre (la nord de Buenos Aires), închiriată pentru convalescenţa sa, după o intervenţie neurochirurgicală pentru un hematom la cap.

Şapte profesionişti din domeniul sănătăţii (medici, asistenţi medicali, psihiatru, psiholog) sunt judecaţi din aprilie pentru posibile neglijenţe care i-au cauzat moartea legendarului fotbalist în timpul celor două săptămâni de convalescenţă.

Acuzarea a cerut săptămâna trecută pedepse cu închisoarea între 4 şi 12 ani pentru şase dintre cei şapte acuzaţi. Însă părţile civile – copiii sau surorile lui Maradona – au solicitat pedepse de până la 16 ani împotriva unora dintre aceştia, printre care şi dr. Luque.

Apărarea contestă concluziile medicale

În pledoaria sa, procuratura a criticat aspru „inactivitatea” doctorului Luque, a cărui atitudine „a fost întotdeauna aceea de a nu face nimic” în faţa semnalelor de alarmă – insuficienţă cardiacă, edeme – pe care le prezenta Maradona.

„Ne aflăm aici pentru a proclama nevinovăţia lui Luque, nu cu sloganuri de televiziune, ci cu dovezi care o susţin”, a declarat miercuri avocatul medicului, Roberto Rallin, la începutul pledoariei sale.

Apărătorii lui Luque au criticat în mod special concluziile comisiei medicale interdisciplinare, care fusese înfiinţată de justiţie în 2021 pentru a emite un aviz cu privire la decesul starului.

Aceştia au contestat în special antecedentele de afecţiuni cardiace ale lui Maradona, pe care, potrivit acuzării, personalul medical ar fi trebuit să le ia în considerare. Însă, potrivit apărării, acestea datează, de fapt, de aproximativ douăzeci de ani.

„A spune că Maradona suferea de boli cardiace este o prejudecată (...), s-a înrădăcinat ideea că Maradona suferea de boli cardiace, iar comisia medicală a acceptat-o ca fiind adevărată”, a afirmat avocatul Oneto. Acesta a insistat că „nu exista nici cea mai mică posibilitate de a prevedea acest deznodământ” fatal. „Spoiler: pentru că a fost o criză acută”.

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