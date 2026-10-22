Ce surpriză! Universitatea Craiova pleacă cu șansa a doua în meciul cu Inter Escaldes

Ce surpriză! Universitatea Craiova pleacă cu șansa a doua în meciul cu Inter Escaldes Conference League
SPORT.RO
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Inter Escaldes - Universitatea Craiova are loc în etapa a 2-a din „Faza Ligii” UEFA Conference League.

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Universitatea Craiova este singura echipă din SuperLiga încă angrenată în cupele europene. Oltenii au debutat cu dreptul în faza principală din UEFA Conference League, campioana României remizând cu Getafe, scor 1-1.

Universitatea Craiova pleacă cu șansa a doua în meciul cu Inter Escaldes

Pentru „Știința” urmează meciul cu Inter Escaldes. În mod normal, formația lui Filipe Coelho ar trebui să fie mare favorită la victorie, în condițiile în care lotul oltenilor este de aproape 10 ori mai valoros.

Totuși, cota de piață nu este întotdeauna factorul diferențiator. În cadrul unei analize realizate de către britanicii de la Sport Mole, Inter Escaldes are prima șansă la succes.

Mai exact, sursa amintită mai spus a estimat că echipa din Andorra are o șansă de 36,46% să se impună. De cealaltă parte, Universitatea Craiova este văzută cu un procentaj de 35,99%, pe când remiza are o probabilitate de 27,52%.

Britanicii au oferit și scorurile probabile. Inter Escaldes are o probabilitate de 9,48% să se impună cu 1-0, următoarele variante fiind 2-1, cu 7,86%, și 2-0, cu 6,37%.

În schimb, oltenii au o probabilitate de 9,2% să câștige la limită, 1-0. Varianta ca ambele echipe să marcheze are o posibilitate de 51,64%.

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Filipe Coelho, discurs echilibrat înainte de meciul cu Inter d’Escaldes

În conferința de presă premergătoare meciului din Andorra, Filipe Coelho a ținut să amintească nu va fi un meci ușor, în ciuda diferenței cotelor de piață.

„E un meci foarte important pentru noi, contra unei echipe bune, pe care o respectăm și a ajuns aici înseamnă că a meritat. Jucăm în deplasare și dacă ne uităm în prima etapă din Conference League, doar două echipe au câștigat în deplasare.

Nu e important trecutul, nu contează ce au făcut celelalte echipe din România aici, cum nu e important nici ce am făcut noi cu Getafe, nu ne va ajuta cu nimic mâine. Trebuie să arătăm pe teren aceeași ambiție, să fim uniți și să-i facem mândri pe fani, să reprezentăm orașul cu cinste.

Dacă vom pierde, va fi vina mea. Altitudinea este cea care este, trebuie să ne adaptăm, am venit aici cu două zile înainte, terenul este perfect, așa că dacă nu vom câștiga, este responsabilitatea mea. Sunt câțiva jucători ai lor care pot dezechilibra jocul prin calitatea lor, dar echipa este cea care contează și este o echipă foarte bună, care știe ce trebuie să facă în toate momentele jocului”, a declarat Filipe Coelho.

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