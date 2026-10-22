Ce surpriză! Universitatea Craiova pleacă cu șansa a doua în meciul cu Inter Escaldes

Universitatea Craiova este singura echipă din SuperLiga încă angrenată în cupele europene. Oltenii au debutat cu dreptul în faza principală din UEFA Conference League, campioana României remizând cu Getafe, scor 1-1.

Universitatea Craiova pleacă cu șansa a doua în meciul cu Inter Escaldes

Pentru „Știința” urmează meciul cu Inter Escaldes. În mod normal, formația lui Filipe Coelho ar trebui să fie mare favorită la victorie, în condițiile în care lotul oltenilor este de aproape 10 ori mai valoros.

Totuși, cota de piață nu este întotdeauna factorul diferențiator. În cadrul unei analize realizate de către britanicii de la Sport Mole, Inter Escaldes are prima șansă la succes.

Mai exact, sursa amintită mai spus a estimat că echipa din Andorra are o șansă de 36,46% să se impună. De cealaltă parte, Universitatea Craiova este văzută cu un procentaj de 35,99%, pe când remiza are o probabilitate de 27,52%.

Britanicii au oferit și scorurile probabile. Inter Escaldes are o probabilitate de 9,48% să se impună cu 1-0, următoarele variante fiind 2-1, cu 7,86%, și 2-0, cu 6,37%.

În schimb, oltenii au o probabilitate de 9,2% să câștige la limită, 1-0. Varianta ca ambele echipe să marcheze are o posibilitate de 51,64%.