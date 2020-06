Rade de nacazul lui. Declaratie amuzanta a lui Razvan Plesca: "M-am obisnuit sa traiesc ca o camila"

Portarul lui Gaz Metan Medias, Razvan Plesca, a povestit despre situatia grea prin care trece clubul ardelean.

La sfarsitul lunii iunie, 8 fotbalisti vor parasi echipa, iar printre ei se afla si Plesca.

Chiar daca trece prin momente grele, portarul lui Gaz Metan a avut puterea sa glumeasca pe seama situatie lui.

"Si eu rad de 15 ani de cand joc in Liga 1. N-am avut un sezon de la inceput la final in care sa fiu platit la timp, m-am obisnuit sa traiesc ca o camila, sa stau si sase luni neplatit. Aceasta perioada in care am luat timp de doua luni un ajutor, nu e ceva de laudat, dar m-am descurcat bine cu banii acestia", a declarat portarul roman pentru Telekom Sport.

Plesca a ajuns la varsta de 37 de ani si evolueaza la Gaz Metan din 2010.

Dupa plecarea lui Iordanescu, pe banca tehnica a echipei a venit Dusan Uhrin, tehnician care a antrenat-o ultima data pe Dinamo Bucuresti.