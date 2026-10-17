Înaintea duelului din Giulești, Sorin Cimpoca, președintele Corvinului, a intrat prin telefon în direct la VOYO SPORT LIVE și a vorbit despre șansele echipei sale. Oficialul hunedorenilor consideră că Rapid pornește cu prima șansă, dar speră ca atmosfera din tribune să le ofere un plus de motivație jucătorilor săi.

„E greu de spus. Rapid pleacă cu prima șansă, este echipa mai valoroasă. Noi nu am venit să ne apărăm pe două linii, încercăm să jucăm un fotbal la fel cum am făcut-o și până acum și încercăm în primul rând să nu pierdem astăzi. După aceea, vom vedea ce va ieși mai departe.

Sper ca atmosfera din Giulești să îi motiveze pe băieții noștri. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să aibă probleme pentru că sunt mulți spectatori pe Giulești. Ar trebui să îi motiveze, să demonstreze și să arate că am jucat bine până acum și că poate o facem bine și în această seară”, a declarat Sorin Cimpoca la VOYO SPORT LIVE.

Corvinul poate urca în clasament

La momentul redactării articolului, Dinamo e lider în Superliga cu 29 de puncte. Rapid și Universitatea Craiova au câte un meci mai puțin disputat și se află la cinci, respectiv șase puncte în urma liderului.

Corvinul are 16 puncte și ocupă locul #7. O victorie în Giulești ar putea propulsa formația hunedoreană până pe poziția a patra, în funcție și de rezultatul partidei Petrolul - Sepsi OSK.