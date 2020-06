Probleme pentru Dusan Uhrin! Un titular de la Gaz Metan pleaca liber de contract: "Presedintele clubului vorbeste una seara si face alta dimineata!"

Nelut Rosu, unul dintre titularii din echipa in mandatul lui Edi Iordanescu, este liber de contract dupa ce a refuzat sa isi prelungeasca intelegerea cu ardelenii.

Fostul fostbalist de la Gaz Metan a declarat ca se simte deranjat de aceasta situtie, dar vrea sa isi aminteasca doar de momentele frumoase de la club.

Acesta a spus ca are oferte atat din tara cat si din afara, iar zilele urmatoare va anuntat pentru cine va juca sezonul viitor.

"Mi-a expirat contractul si nu am mai prelungit cu Gaz Metan. Presedintele clubului vorbeste una seara si face alta dimineata! Mi-a zis sa prelungim, iar dimineata l-a trimis pe antrenor sa ma anunte ca nu prelungim. Ma rog, desi sunt suparat pentru aceasta atitudine, vreau sa-mi amintesc doar de momentele frumoase traite la Medias. A fost o perioada frumoasa, am reusit o performanta istorica alaturi de Edward Iordanescu, calificarea in play-off pentru prima oara in istoria clubului. Cred ca saptamana viitoare veti afla cu cine semnez. Discut cu mai multe echipe si din Romania si din strainatate", a declarat Nelut Rosu pentru ProSport.

Dupa ce Liga 1 s-a reluat, Nelut Rosu a fost lasat in afara lotului dupa ce presedintele clubului, Ioan Marginean, a spus ca are kilograme in plus.

Mijlocasul central a ajuns la Gaz Metan, la inceputul sezonului 2019-2020. El a bifat 24 de meciuri in tricoul mediesenilor si a reusit sa inscrie un singur gol.