Probleme mari pentru Dinamo! Trei jucatori de baza au accidentari grave: Uhrin trebuie sa gaseasca solutii

Dinamo intalneste Gaz Metan vineri, de la 20:30.

Dinamo e pe 11 in Liga 1, cu doar 14 puncte adunate in 12 etape. Pentru echipa antrenata de Dusan Uhrin urmeaza meciul cu Gaz Metan, a patra clasata in campionat, vineri, de la 20:30.

Dinamovistii nu stau deloc bine inainte de duelul cu echipa antrenata de Edi Iordanescu. Trei jucatori importanti sunt accidentati si vor lipsi perioade destul de mari de pe teren.

Fabbrini revine la finalul lunii octombrie, e in Italia la recuperare. Montini are si el o leziune musculara si va lipsi doua saptamani.

Celor doi li se adauga Neicutescu. Mijlocasul in varsta de 21 de ani, care si-a facut debutul la nationala U21, are fisura de menisc si trebuie sa se opereze in Turica pentru a nu risca o accidentare mai grava. El va absenta cel mai mult, 3 luni.

"Din pacate operatia a venit intr-un moment foarte important pentru mine, am reusit sa ma impun ca titular la Dinamo si sa debutez la nationala de tineret. Imi pare rau ca ratez meciurile echipei Romaniei la U21. Sunt alaturi de ei!", a declarat Neicutescu pentru Sport.ro.

Pe langa cei accidentati, Uhrin nu va putea conta nici pe Corbu, care e suspendat pentru meciul cu Gaz Metan.