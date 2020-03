Fotbalistii FCSB-ului se intorc la baza si incep pregatirea! Gigi Becali a facut anuntul: "Ei mi-au dat ideea! Asa putem sa ne antrenam"

Fotbalistii FCSB-ului se reintorc la baza sportiva a echipei si vor relua pregatirea fizica.

Gigi Becali a anuntat in direct la Ora Exacta in Sport, ca in urma unei discutii cu fotbalistii a ajuns la concluzia sa ii cheme pe toti la baza sportiva pentru a relua pregatirea fizica. Jucatorii vor avea camere separate si vor face antrenamentele tot separat. Ideea le-a apartinut chiar fotbalistilor:

"Bag toata echipa in carantina doua saptamani, fiecare are camera lui separata la baza si fac pregatire fizica acolo. Fiecare separat! Ii bag in carantina. Fotbalistii mi-au dat ideea, mi-au zis: 'Ba nea Gigi, putem sa intram in carantina si sa ne antrenam.' Cum stau in carantina in casa, asa vor sta la baza. La mine e mai bine acolo, ca e izolat", a spus Gigi Becali la PRO X.