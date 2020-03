Lovitura sub centura pentru Gigi Becali! Patronul FCSB a pierdut un proces la FIFA, iar FCSB risca interzis la transferuri! Ce s-a intamplat si ce trebuie sa faca Becali

Gigi Becali a pierdut un proces la FIFA.

FCSB a pierdut definitiv procesul cu atacantul polonez Lukasz Gikiewicz (32 de ani). FIFA a decis prin Camera de Solutionare a Litigiilor, ca polonezul pe care Gigi Becali l-a fortat sa plece de la ros-albastri trebuie sa primeasca din partea vicecampioanei Romaniei suma de 93.500 de euro.

Potrivit Gsp, FIFA a decis ca FCSB i-a reziliat in mod abuziv contractul atacantului polonez. Forul a stabilit ca Gigi Becali sa ii plateasca 93.500 de euro lui Gikiewicz, care a semnat in vara anului 2019 cu FCSB si a fost dat afara in toamna aceluiasi an.

Gigi Becali trebuie sa achite suma stabilita de FIFA pana pe data de 11 mai 2020 catre atacantul polonez, iar daca acest lucru nu se va intampla, FCSB risca sa primeasca interzis la transferuri pentru urmatoarele 3 perioade de mercato: vara anului 2020, iarna anului 2021 si vara anului 2021.

"Elementele analizate au aratat tactica abuziva a clubului in incercarea de a-l determina pe jucator sa-si incheie unilateral contractul", se arata intr-un extras din decizia UEFA.

Gigi Becali s-a convins ca aducerea polonezului a fost o miscare nereusita si l-a silit pe acesta sa semneze rezilierea prin mai multe procedee:

-polonezul a fost scos de pe grupul de Whatsapp al primei echipe

- i-a fost luata masina de serviciu, un autoturism Kia, iar in schimbul acestuia i-a fost oferit un Matiz

-a fost dat afara din camera pe care o ocupa in cantonamentul de la Berceni

-Bogdan Vintila i-a interzis atacantului sa mai participe la antrenamentele primei echipe si a fost trimis sa se antreneze separat, cu un antrenor.